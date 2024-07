Marvel studios: indiscrezioni su Spider-man 4 e il futuro del mcu

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Francesca Monti

Kevin Feige, il visionario presidente dei Marvel Studios, ha toccato il tema molto atteso del possibile regista per Spider-Man 4. Dopo il trionfo di Spider-Man: No Way Home, che ha incassato ben 1,9 miliardi di dollari, il sodalizio tra Sony Pictures e Marvel Studios è pronto a riportare Tom Holland nei panni di Peter Parker. Tuttavia, il progetto è ancora in fase embrionale di sviluppo.

IL FUTURO DI JON WATTS

In un’intervista esclusiva con CinemaBlend, Feige ha rivelato la possibilità che Jon Watts, regista dei precedenti tre capitoli del Spider-Verse del MCU, possa ritornare dietro la macchina da presa per il quarto film. Nonostante l’apprezzamento per il lavoro svolto da Watts, sembrerebbe che il nuovo capitolo potrebbe cercare una nuova mente creativa a causa degli innumerevoli impegni del regista.

LA SCELTA DEL REGISTA

Con lo script di Spider-Man 4 ancora in fase di elaborazione, è probabile che la linea di condotta preveda la selezione del regista a lavori conclusi. Tra i nomi che emergono con forza spiccano Adil El Arbi e Bilall Fallah, celebri per la loro opera su Ms. Marvel e sui recenti Bad Boys, che potrebbero garantire un’atmosfera ricca di azione e autenticità alle avventure di Peter Parker.

UN POSSIBILE GRANDE ANNUNCIO

Il quesito principale rimane se Marvel Studios e Sony Pictures sveleranno novità durante il prossimo Comic-Con di San Diego. Una rivelazione in anteprima su Spider-Man 4 durante l’evento rappresenterebbe un colpo di scena, considerando la scarsità di dettagli sul sequel. Con la Marvel pronta a delineare il conclusivo capitolo della Saga del Multiverso, un comunicato ufficiale sul futuro del MCU e di Holland potrebbe essere dietro l’angolo.

Restate sintonizzati su Mister Movie per non perdervi alcun aggiornamento su Spider-Man 4 e altre esclusive dal mondo Marvel. Rimanete in attesa di tutte le ultime notizie e anticipazioni sui vostri eroi preferiti.