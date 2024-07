Massimo brunetti, iconico tastierista dei camaleonti, è scomparso a 69 anni.

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Francesca Monti

Massimo Brunetti, il celebre tastierista della leggendaria band italiana Camaleonti, è tragicamente scomparso nella sua casa a Pescara all’età di 69 anni. Originario e residente nella città abruzzese, Brunetti ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana attraverso la sua straordinaria carriera con i Camaleonti.

Tributo Commosso dal Bassista Livio Macchia

La notizia della scomparsa di Brunetti è stata annunciata dal bassista della band, Livio Macchia, tramite un toccante messaggio su Facebook. Macchia ha ricordato con affetto Massimo come un amico e collega straordinario, lasciando intendere ironicamente che Brunetti abbia deciso di riunirsi con altri membri scomparsi della band per una reunion celeste.

Il Contributo Rivoluzionario ai Camaleonti

Massimo Brunetti ha giocato un ruolo fondamentale nel successo e nell’influenza dei Camaleonti negli anni ’60 e ’70. La sua maestria alle tastiere e il suo talento musicale hanno plasmato il sound unico e le melodie indimenticabili del gruppo, contribuendo in modo significativo alla scena musicale italiana.

Ultimo Saluto al Maestro della Tastiera

I funerali di Massimo Brunetti sono previsti per lunedì 22 luglio alle 17:00 presso la chiesa dei Santi Angeli Custodi a Pescara. Sarà un’occasione per amici, familiari e fan di onorare la memoria di questo grande musicista e di condividere momenti di commozione e gratitudine per il suo straordinario contributo alla musica italiana.

Una Perdita Irreparabile per il Mondo della Musica

La scomparsa di Massimo Brunetti rappresenta una perdita incalcolabile per il panorama musicale italiano. I suoi colleghi, amici e fan dei Camaleonti sentiranno profondamente la mancanza di un talento così straordinario. L’eredità musicale e i ricordi lasciati da Brunetti continueranno a vivere nei cuori di coloro che hanno ammirato la sua arte.

