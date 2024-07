Massimo Colantoni di Temptation Island Fa Proposta di Matrimonio al Battesimo del Figlio

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Massimo Colantoni, noto volto del reality show Temptation Island, ha sorpreso tutti chiedendo alla fidanzata Denise di sposarlo durante il battesimo del loro figlio, Edoardo.

Il Battesimo e la Proposta di Matrimonio

Durante il momento speciale del battesimo del loro primogenito, Massimo ha preparato una dolce sorpresa per Denise. Con delle parole toccanti scritte su un grande telo bianco, ha chiesto ufficialmente la sua mano. Nel video condiviso su Instagram, si può vedere il momento emozionante in cui Massimo si inginocchia per fare la sua proposta romantica.

La Storia d’Amore di Massimo Colantoni

Massimo Colantoni ha preso parte a Temptation Island insieme alla sua ex compagna Ilaria Teolis. Dopo la fine di quella relazione, ha incontrato Denise Lo Giudice, con cui ha costruito una famiglia. La proposta di matrimonio è stato il culmine di un percorso fatto di alti e bassi, di promesse e di progetti condivisi.

L’Ex Ilaria Teolis e la Sua Nuova Vita

Dopo la separazione da Massimo Colantoni, anche Ilaria Teolis ha trovato la felicità accanto ad Andrea Cirillo, personal trainer. La loro storia d’amore è iniziata diversi anni fa, poco dopo la conclusione del programma televisivo. Attraverso un video toccante condiviso sui social, Ilaria ha annunciato la sua gravidanza, esprimendo tutta la gioia e l’emozione per l’arrivo imminente del loro bambino.

Le storie di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, entrambi ex protagonisti di Temptation Island, dimostrano come la vita possa riservare nuove opportunità e nuove gioie anche dopo la fine di una relazione passata. La proposta di matrimonio di Massimo, durante un momento così significativo come il battesimo del figlio, si è rivelata un gesto romantico e indimenticabile per la sua compagna Denise. Mentre Ilaria, in attesa di diventare mamma, ha trovato la serenità accanto al suo nuovo compagno.