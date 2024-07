Matilde gioli e il suo nuovo amore: luca marziani

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Matilde Gioli, nota attrice italiana, sembra aver voltato pagina dopo la rottura con Alessandro Marcucci e i riflettori ora si accendono su una presunta relazione con Luca Marziani, direttore tecnico del Sir La Farnesina e campione in svariati tornei equestri.

La nuova fiamma di Matilde Gioli

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Matilde Gioli e Luca Marziani sono stati avvistati insieme per la prima volta all’evento Piazza di Siena a Roma. Sebbene non ci siano ulteriori dettagli confermativi, sembra che l’attrice abbia abbracciato appieno il mondo dell’equitazione, facendo sospettare che il legame con Marziani possa avere solide basi. Su Instagram, Matilde ha condiviso uno scatto con il suo cavallo Nada, definendolo “Il mio ragazzo“, alimentando così ulteriori voci sulla presunta nuova relazione.

L’addio ad Alessandro Marcucci

Dopo un periodo di crisi, la relazione tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è giunta al termine. L’attrice ha preferito mantenere discrezione riguardo alla separazione, lasciando trapelare solo poche informazioni. Dopo tre anni insieme e superata la delicata fase di separazione, Matilde non ha nascosto l’affetto per Marcucci definito come un “amore a prima vista“. In passato, aveva manifestato il desiderio di formare una famiglia, ma la crisi del 2023 ha segnato la fine della loro storia, con voci che suggeriscono essere stato Marcucci a porre fine alla relazione.

Grazie alla nuova fiamma che sembra accendere il cuore di Matilde Gioli, i riflettori della cronaca rosa si spostano su questa intrigante vicenda amorosa che coinvolge due figure di spicco nell’ambito dell’equitazione e dello spettacolo italiano.