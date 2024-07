Matrimonio da sogno a Villa Medicea di Montevettolini

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, ha celebrato il suo matrimonio con Fabio Borghese in una sontuosa cerimonia presso la prestigiosa Villa Medicea di Montevettolini, situata nei pressi di Pistoia, in Toscana. La location storica, di proprietà della famiglia Borghese, ha fornito uno sfondo elegante e suggestivo per il grande giorno. La presenza di numerosi personaggi vip e la bellezza toscana hanno reso l’evento davvero memorabile.

Circa duecento invitati hanno partecipato alle nozze, tra cui volti noti del mondo dello spettacolo e della politica. Tra gli ospiti si sono distinti personaggi come Pierferdinando Casini, Lucrezia Lante della Rovere, Matteo Marzotto, Simona Ventura, il petroliere Ugo Brachetti Peretti e il giornalista Nicola Porro. La presenza di queste celebrità ha aggiunto un tocco di glamour e unicità all’evento.

La sposa, Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e del noto costruttore Angelo Donati, ha pronunciato i suoi voti nuziali insieme a Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V. La cerimonia ha saputo coniugare armoniosamente tradizione e modernità. Fabio, già padre di tre figli e attivo nel settore dell’ospitalità di lusso, è socio di un prestigioso resort. Angelica ha indossato un elegante abito bianco con spalle scoperte e una lunga coda, accompagnato da un velo che incorniciava un sofisticato chignon. Milly Carlucci, madre della sposa, ha brillato in un tailleur color acqua marina con dettagli scintillanti, condividendo la sua gioia per il matrimonio della figlia sui social media, augurando alla coppia un futuro colmo di amore e felicità.

– Angelica Donati: Angelica Donati è la figlia di Milly Carlucci e del noto costruttore Angelo Donati. Ha celebrato il suo matrimonio con Fabio Borghese presso la Villa Medicea di Montevettolini.

– Fabio Borghese: Fabio Borghese è l’erede della dinastia di Papa Paolo V ed è attivo nel settore dell’ospitalità di lusso. Ha tre figli da un precedente matrimonio ed è socio di un prestigioso resort.

– Villa Medicea di Montevettolini: Situata nei pressi di Pistoia, in Toscana, la Villa Medicea di Montevettolini è una prestigiosa location storica di proprietà della famiglia Borghese, che ha fornito lo sfondo elegante e suggestivo per il matrimonio di Angelica Donati e Fabio Borghese.

– Pierferdinando Casini: È un politico italiano, ex Presidente della Camera dei Deputati e leader di Centro Democratico. È un personaggio noto nel panorama politico italiano.

– Lucrezia Lante della Rovere: È un’attrice italiana di cinema e teatro, nota per le sue interpretazioni in varie produzioni.

– Matteo Marzotto: È un imprenditore italiano, noto soprattutto per essere stato presidente del Gruppo Valentino. È una figura di spicco nel mondo degli affari.

– Simona Ventura: È una presentatrice e conduttrice televisiva italiana molto popolare, nota per aver condotto diversi programmi di successo in televisione.

– Ugo Brachetti Peretti: È un imprenditore italiano nel settore petrolifero, noto per la sua attività imprenditoriale di successo.

– Nicola Porro: È un giornalista italiano, noto per le sue apparizioni televisive e per essere un opinionista politico.

