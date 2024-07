Matrimonio da sogno di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Francesca Monti

Durante il matrimonio, i testimoni Milly Carlucci e Marco Di Terlizzi hanno dedicato delle parole speciali agli sposi. In particolare, Milly Carlucci ha ripercorso la proposta di matrimonio fatta in diretta televisiva, sottolineando l’emozione e la magia di quel momento unico. A seguire, è stata la volta di Simona Ventura, che con voce commossa ha espresso il suo amore per il neo marito Giovanni Terzi, citando momenti significativi della loro storia insieme.

Dopo la cerimonia, è iniziata la vera festa con un ricco menù curato da Enzo Miccio e un concerto speciale di Giusy Ferreri. L’atmosfera era magica, tra le note delle canzoni più famose della cantante e il profumo di mare del Grand Hotel di Rimini. La torta nuziale, opera di Iginio Massari, ha concluso i festeggiamenti, posizionata in spiaggia e illuminata da giochi di luci suggestivi. Gli invitati hanno potuto apprezzare ogni dettaglio di un matrimonio da sogno.

Tra gli ospiti del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, si sono visti volti noti dello spettacolo e della politica. Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Cracco e Valeria Marini sono stati alcuni degli invitati speciali. Non sono mancati i parenti più stretti, come i figli dei due sposi e l’amica Paola Perego, assente per motivi di salute. L’atmosfera festosa e l’eleganza hanno caratterizzato un evento indimenticabile per tutti i presenti.

2. Giovanni Terzi:

Giovanni Terzi è il marito di Simona Ventura. Non è un personaggio pubblico noto, ma ha acquisito visibilità mediatica grazie al suo matrimonio con la famosa presentatrice italiana.

3. Grand Hotel di Rimini:

Il Grand Hotel di Rimini è una struttura alberghiera di lusso situata lungo la costa adriatica. È un luogo rinomato per matrimoni e eventi esclusivi, offrendo servizi di alta qualità e una location suggestiva.

4. Milano:

Milano è la principale città del nord Italia, considerata il centro economico e culturale del paese. È nota per la moda, il design, le sue istituzioni culturali e commerciali.

5. Stefano Bonaccini:

Stefano Bonaccini è un politico italiano, attuale presidente della Regione Emilia-Romagna. È un esponente del Partito Democratico e ha ricoperto diversi incarichi politici a livello regionale e nazionale.

6. Milly Carlucci:

Milly Carlucci è una famosa conduttrice televisiva italiana, con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. È nota per aver condotto programmi di successo e per la sua presenza in show televisivi di varietà e talent.

7. Marco Di Terlizzi:

Marco Di Terlizzi è uno degli testimoni al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Non è un personaggio pubblico noto.

8. Giusy Ferreri:

Giusy Ferreri è una cantante italiana di successo, nota per brani pop e melodie orecchiabili. Ha raggiunto la fama partecipando a un talent show musicale e continua a essere apprezzata dal pubblico per la sua voce unica.

9. Enzo Miccio:

Enzo Miccio è un noto wedding planner italiano, specializzato nell’organizzazione di matrimoni e eventi esclusivi. È celebre per la sua competenza nel settore e per la cura dei dettagli.

10. Iginio Massari:

Iginio Massari è uno chef e pasticcere italiano di fama internazionale, con una lunga carriera nella ristorazione di alta qualità. È noto per le sue creazioni raffinate e per essere un’autorità nel settore della pasticceria.

11. Samuel Peron:

Samuel Peron è un ballerino e coreografo italiano, conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a programmi televisivi di danza e talent show.

12. Tania Bambaci:

Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron ed è nota nel mondo dello spettacolo.

13. Alessandro Cecchi Paone:

Alessandro Cecchi Paone è un giornalista e conduttore televisivo italiano, noto per le sue opinioni schiette e per la partecipazione a programmi di approfondimento.

14. Carlo Cracco:

Carlo Cracco è uno chef italiano di fama internazionale, con ristoranti di alto livello in Italia e all’estero. È noto per la sua partecipazione come giudice in programmi culinari televisivi.

15. Valeria Marini:

Valeria Marini è un’attrice, showgirl e personaggio televisivo italiana, nota per la sua presenza estrosa e glamour.

16. Paola Perego:

Paola Perego è una conduttrice televisiva italiana, con una lunga carriera nell’intrattenimento televisivo. È nota per aver condotto programmi di varietà e talk show.

Questo articolo descrive il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, avvenuto al Grand Hotel di Rimini, con la partecipazione di numerosi personaggi noti del mondo dello spettacolo e della politica italiana.