Matrimonio segreto di Mara Carfagna e Alessandro Ruben svelato da uno scatto su Instagram

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Francesca Monti

Da un post su Instagram emerge l’unico e segreto matrimonio di Mara Carfagna, 48 anni, e Alessandro Ruben, 57 anni, celebrato il 27 giugno a Villa Zagara, Sorrento, dopo un amore iniziato nel 2013. La foto rivela la presenza di Vittoria, la loro bambina nata quattro anni prima, che accompagna la coppia. Il vestito da sposa di Mara e l’abito di Vittoria, entrambi creati dall’atelier della designer Sofia Provera, sono protagonisti dello scatto condiviso sui social.

IL PASSATO MATRIMONIALE DI MARA CARFAGNA

Mara Carfagna, presidente di Azione, ha già vissuto un matrimonio con Marco Mezzaroma nel 2011, annullato dopo un anno. Testimone delle nozze fu Silvio Berlusconi. Nel 2013, il destino le ha fatto incontrare Alessandro Ruben, da cui è nata Vittoria nel 2020. La coppia ha mantenuto segreto il loro matrimonio fino all’ultimo momento, rivelato dall’indiscrezione di “Dagospia”. Gli invitati sono stati istruiti a mantenere il silenzio sulla cerimonia.

LA VITA INSIEME DI MARA CARFAGNA E ALESSANDRO RUBEN

In un’intervista, Mara Carfagna ha elogiato Alessandro Ruben per la sua tenacia, ostinazione e capacità di alleggerire il suo carattere rigido. Descrive Ruben come divertente e affettuoso, e sottolinea che la loro connessione rimane forte nel tempo. I due amano passare del tempo insieme, condividendo momenti speciali come caffè e gelati.

Inviato Speciale.