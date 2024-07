Matrimonio Sognante tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il Favoloso Matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La modella argentina e l’ex campione ciclista trentino si sono uniti in matrimonio in una sontuosa cerimonia presso Villa la Ferdinanda, nota come la Villa dei Cento Camini. Il borgo medievale di Artimino ha fatto da cornice a questo evento magico, celebrato davanti a 200 invitati. Cecilia ha condiviso che il luogo ha rappresentato l’unione dei loro mondi, ricordandole le campagne dell’Argentina e quelle di Ignazio.

Una Cerimonia Romantica e Coinvolgente

La cerimonia si è svolta all’aperto con un emozionante rito civile presieduto da un amico della coppia. Cecilia ha scelto come testimoni il suo migliore amico e il fratello Jeremias, mentre Ignazio ha avuto accanto la sorella Francesca e il fratello Carlo. Belen Rodriguez ha svolto il ruolo di damigella d’onore insieme a Deborah Togni e due amiche di Cecilia. Santiago De Martino, nipote di Belen, ha avuto l’onore di portare le fedi nuziali agli zii sposi.

Dediche d’Amore e Emozioni Verdiane

Durante la cerimonia, sia Cecilia che Ignazio hanno commosso gli ospiti con toccanti dediche d’amore reciproco. Ignazio ha rivelato di non aver scritto un discorso, ma di aver deciso di improvvisare mostrando tutta la sua sincerità e amore per la sposa. Cecilia, invece, ha ringraziato Ignazio per averla accettata così com’è, difetti e pregi inclusi, sottolineando l’importanza dell’accettazione in una relazione.

Una Festa Indimenticabile

La serata è stata allietata da uno spettacolo musicale con violiniste e la partecipazione speciale del trapper Tony Effe, che ha emozionato con un duetto con Belen Rodriguez. Tra gli invitati illustri spiccavano nomi come Andrea Damante, Giulia De Lellis, Nicola Ventola, Chiara Giuffrida e molti altri. La wedding cake a quattro piani ha concluso in bellezza una giornata da sogno per i neo sposi.

Approfondimenti