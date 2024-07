Matrimonio VIP a Mazara del Vallo: Pit Gaudi e Niki Wu Jie

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Un matrimonio da sogno a Mazara del Vallo

Un matrimonio da sogno si è tenuto a Mazara del Vallo, con la presenza di numerosi vip provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo. Pit Gaudi, noto direttore dell’agenzia 3Sixty Management, ha scelto di unirsi in matrimonio con la modella cinese Niki Wu Jie, legati da una storia d’amore decennale. La coppia, solitamente residente a Milano, ha deciso di celebrare le proprie nozze nella terra natia dello sposo, regalando agli ospiti un evento memorabile.

La cerimonia al Collegio dei Gesuiti: ospiti illustri e emozioni

La cerimonia nuziale si è svolta presso il Collegio dei Gesuiti, con la presenza di 150 invitati, tra cui spiccavano nomi celebri come Elisabetta Canalis, Emma Marrone, Luca Argentero, Cristina Marino e molti altri. Elisabetta Canalis, in qualità di testimone dello sposo, ha indossato un elegante abito turchese firmato Alberta Ferretti, mentre Emma Marrone ha emozionato tutti con la sua voce magistrale esibendosi in una toccante esibizione. Il momento del fatidico sì è stato reso ancora più speciale dalla partecipazione di amici e parenti vicini, creando un’atmosfera di intenso amore e felicità.

Gli ospiti VIP e le loro partecipazioni speciali

Tra gli invitati, spiccavano personaggi del calibro di Luca Argentero e Cristina Marino, che hanno soggiornato al prestigioso Verdura Resort, dove si sono concessi ai fan per selfie e momenti di cordialità. Non sono mancati nel elenco degli ospiti anche nomi come Francesca Chillemi, che pare fosse accompagnata dal suo presunto nuovo compagno, l’imprenditore napoletano Eugenio Grimaldi. La presenza di tante personalità del jet set italiano ha reso l’evento ancora più glamour e affascinante.

Messaggi speciali e emozionanti auguri

Un assente illustre, Mirko Gancitano, ha voluto comunque mandare un emozionante messaggio agli sposi, augurando loro ogni bene e consegnando loro parole di affetto e sostegno in questo giorno così unico e speciale. Gli sposi hanno indossato abiti eleganti e raffinati, con la sposa che ha scelto un meraviglioso abito bianco firmato Giorgio Armani Privè e lo sposo un completo nero, creando un’immagine di classe e stile ineguagliabili.

La festa e il ricevimento: momenti di gioia e felicità

Il ricevimento si è tenuto nella splendida tenuta Poggio Allegro, con danze, musica e brindisi che hanno reso l’atmosfera del tutto magica. Il catering curato da Natale Giunta ha deliziato gli invitati, mentre Emma Marrone ha regalato a tutti un’emozionante esibizione canora. Momenti di puro divertimento e allegria hanno contraddistinto il taglio della torta e la successiva festa danzante, durante la quale Niki Wu Jie ha brillato con un abito rosso, incarnando l’eleganza e lo spirito festoso della serata.

Il pre-wedding sulla spiaggia: un’anteprima da favola

Prima delle nozze, la coppia ha organizzato un white party sulla spiaggia al Lido Costanza, con un atmosfera da sogno e un’ambientazione che ha lasciato senza fiato tutti i presenti. Abiti eleganti e stile raffinato hanno caratterizzato questo momento di festa, con Elisabetta Canalis in un impeccabile abito bianco firmato Alberta Ferretti. L’eleganza e la raffinatezza hanno contraddistinto anche questo momento, anticipando l’atmosfera di gioia e felicità che avrebbe pervaso l’intero evento matrimoniale.

