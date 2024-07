Matt Damon condivide consigli durante le riprese di Oppenheimer.

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il set del film Oppenheimer ha visto l’incontro tra due attori di talento: Matt Damon e Josh Hartnett. Durante le riprese, Damon ha dispensato consigli preziosi a Hartnett, ma uno di essi si è rivelato tardivo per l’attore.

Il consiglio in ritardo di Damon a Hartnett

Josh Hartnett, nel ruolo del fisico nucleare Ernest Lawrence nel film di Christopher Nolan, ha raccontato al Tonight Show Starring Jimmy Fallon di come Damon gli avesse consigliato di non aumentare ulteriormente il peso già acquisito per la parte. Hartnett aveva guadagnato circa 30 libbre per il ruolo e Damon lo ha avvertito che sarebbe stato difficile perderle.

Durante una pausa sul set, Damon ha condiviso con Hartnett la sua regola personale di non superare i 40 libbre di aumento di peso per un ruolo, poiché il corpo potrebbe resistere a una successiva perdita di peso.

Le sfide di trasformazione fisica di Matt Damon

Matt Damon, noto per le sue trasformazioni fisiche per i ruoli cinematografici, ha parlato dalla sua esperienza personale. Ha dichiarato di aver perso tra 40 e 50 libbre in 100 giorni per interpretare un veterano tossicodipendente nella Guerra del Golfo Persico in Courage Under Fire. Successivamente, ha dovuto guadagnare peso per un altro ruolo, rivelando i rischi per la salute che ha affrontato durante tale trasformazione.

Damon ha espresso il suo giudizio su queste trasformazioni estreme, ammettendo che, sebbene abbiano contribuito alla performance, gli hanno causato gravi problemi di salute. Ha sottolineato che non ripeterebbe più un cambiamento così drastico, essendo stato sconvolto dalle conseguenze sul proprio benessere.

Resta aggiornato con “Mister Movie”

Per rimanere al passo con le ultime notizie e curiosità dal mondo del cinema, non perderti le prossime novità su “Mister Movie”. Seguici per essere sempre informato sulle ultime tendenze e retroscena dal dietro le quinte del cinema.