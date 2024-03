Matteo Berrettini e Federica Lelli: Una Possibile Nuova Storia D’Amore

Matteo Berrettini: La Fine di un Amore, la Speranza di un Nuovo Inizio

Dopo la recente separazione da Melissa Satta, Matteo Berrettini pare stia intraprendendo un nuovo percorso amoroso. Immagini diffuse da RTL 102.5 lo ritraggono durante un pranzo in compagnia di Federica Lelli, nota ex fidanzata del cantante Ultimo. Questo incontro potrebbe segnare l’inizio di una nuova relazione per il tennista?

Matteo Berrettini e Federica Lelli: Un Pranzo Romantico a Roma

Le immagini esclusive diffuse da RTL 102.5 mostrano Matteo Berrettini e Federica Lelli intenti a pranzare insieme a Roma. In studio, il giornalista Gabriele Parpiglia è intervenuto per commentare le indiscrezioni. Federica Lelli, nota per la sua precedente relazione con il cantante Ultimo, è al centro dell’attenzione dopo essere stata avvistata con il tennista. Questo episodio segna un ritorno di Berrettini alla ribalta per la sfera privata, dopo la fine della storia con Melissa Satta annunciata pochi giorni fa.

Il Passato di Federica Lelli con Ultimo: Una Storia d’Amore Finale

Federica Lelli ha vissuto una lunga relazione con il cantante Ultimo, che si è conclusa nel 2019 dopo circa due anni. Lui le ha dedicato alcune delle sue canzoni di successo, tra cui “22 settembre”, che racconta di momenti speciali vissuti insieme come un viaggio a Londra e un’esperienza sulla ruota panoramica. Malgrado la fine della relazione, i due mantengono un rapporto cordiale, come dimostrato dalla presenza di Federica ai concerti di Ultimo, dove canta a pieni polmoni le sue canzoni. Attualmente, il cantante è legato a Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi.