Meryl Streep in ‘Le Correzioni’: la matriarca di una famiglia disfunzionale del Midwest

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Giordana Bellante

CBS ha dato vita a un ambizioso progetto che adatta il bestseller ‘Le Correzioni‘ di Jonathan Franzen. La famosa attrice Meryl Streep vestirà i panni di Enid Lambert, una madre determinata a riunire la sua famiglia in un’ultima celebrazione natalizia. Questo adattamento televisivo sta generando attesa, specialmente considerando il pedigree della Streep, vincitrice di tre premi Oscar e la storicità dell’opera di Franzen. Scopriamo insieme i dettagli di questo nuovo dramma.

Il progetto e i suoi precedenti

L’adattamento televisivo

La CBS ha avviato i lavori di produzione per un nuovo adattamento di ‘Le Correzioni‘, un romanzo pubblicato nel 2001 e premiato con il National Book Award. Questa non è la prima volta che questo libro viene considerato per la televisione; un tentativo precedente nel 2012 da parte di HBO con Noah Baumbach alla regia e un cast stellare, che includeva Chris Cooper, Dianne Wiest, Ewan McGregor, Maggie Gyllenhaal e Greta Gerwig, non è andato a buon fine e il progetto è stato accantonato. Nonostante questo, il romanzo ha mantenuto il suo fascino e, grazie all’interessamento di CBS, ha ora una nuova opportunità di gradi sul piccolo schermo.

I diritti di ‘Le Correzioni‘ appartengono a Paramount fin dai primi anni 2000, quando il produttore Scott Rubin ha ottenuto l’opzione per una trasposizione drammatica. Il progetto inizialmente era in carico agli studi Paramount Television Studios , ma è stato trasferito a CBS a seguito della chiusura di Ptvs da parte di Paramount Global. Queste importanti manovre nel panorama delle produzioni televisive pongono interrogativi sulla direzione creativa e sull’entusiasmo del pubblico riguardo a questa nuova interpretazione della storia familiare.

Un romanzo di grande impatto

‘Le Correzioni‘ racconta la storia della famiglia Lambert, composta da Enid, Alfred e dai loro figli Chip, Denise e Gary. Attraverso una narrazione che abbraccia diversi decenni, Franzen esplora le dinamiche familiari in un contesto che riflette i valori dell’America del dopoguerra. I genitori cercano di “correggere” qualsiasi deviazione da ciò che considerano normale, dando vita a rapporti complessi e spesso conflittuali con i figli. Un tema predominante è la lotta tra aspirazioni e delusioni, che funge da sfondo al tentativo di Enid di mantenere unita la sua famiglia.

In questo contesto, Streep interpreta Enid, una figura materna ossessionata dall’idea di organizzare un ultimo grande Natale prima che il marito Alfred, afflitto dal Parkinson, perda completamente la memoria. Il conflitto interno di Enid e le sue interazioni con i figli promettono di offrire una grande ricchezza emotiva al racconto, mantenendo alta l’attenzione sugli equilibri familiari e sulle aspettative sociali.

Meryl Streep: una carriera in continua evoluzione

Il ruolo di Enid Lambert

Meryl Streep, con la sua lunga e illustre carriera, torna a interpretare un personaggio complesso e sfaccettato. Enid Lambert è una madre determinata, ma intrappolata in un contesto di tensioni familiari e evoluzioni personali. Questa interpretazione avrà un impatto significativo sulla carriera di Streep, poiché sebbene sia apparsa recentemente nella serie ‘Only Murders in the Building‘ su Hulu, l’adattamento di ‘Le Correzioni‘ rappresenta un’importante transizione verso un dramma familiare di alto profilo per la televisione.

Streep ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui tre premi Oscar per i suoi ruoli in ‘Kramer contro Kramer‘, ‘La scelta di Sophie‘ e ‘The Iron Lady‘. Con 21 nomination, è l’attrice più nominata nella storia degli Academy Awards. La sua capacità di dare vita a personaggi complessi e vulnerabili le ha conferito una reputazione di fama mondiale. La sua partecipazione a ‘Le Correzioni‘ è senza dubbio uno dei momenti più attesi della sua carriera.

Le aspettative future

Se il progetto avrà successo e andrà in onda, avrà un’importanza storica poiché sarà un momento significativo per Meryl Streep nel panorama televisivo. La serie di CBS avrà anche il compito di catturare l’essenza del romanzo di Franzen, portando sullo schermo le complessità dei legami familiari e le sfide contemporanee. Le attese sono elevate, e molti fan si domandano se questa sarà l’ultima interpretazione dell’attrice su una grande piattaforma televisiva.

Streep ha dimostrato innumerevoli volte la sua versatilità e il suo talento straordinario; il suo coinvolgimento in ‘Le Correzioni‘ rappresenta un’ulteriore sfida che potrebbe consolidare ulteriormente la sua carriera e attrarre una nuova generazione di spettatori nel mondo della letteratura e dell’arte.