Mida dopo Amici: il futuro musicale del cantante rivelazione e i suoi progetti ambiziosi

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il talent show “Amici” ha catapultato Mida nel panorama musicale italiano, trasformando la sua vita e carriera. Oggi, il giovane artista si proietta verso un futuro ricco di progetti, desideroso di sfruttare la rinnovata visibilità e costruire un percorso autentico. Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage, Mida condivide la sua esperienza e le aspirazioni artistiche che stanno tracciando il suo cammino.

L’esperienza ad Amici: una svolta fondamentale

Il percorso in “Amici”

Durante la sua partecipazione alla scorsa edizione di “Amici”, Mida è diventato uno dei volti più riconoscibili del talent, conquistando il pubblico con la sua voce e il suo carisma. Ripercorrendo i momenti salienti del suo percorso, il cantante sottolinea l’importanza del suo brano “Rossofuoco”, il quale si è rivelato l’emblema della sua esperienza all’interno del programma. Mida ha affermato: “Incredibilmente alla fine è venuta fuori Rossofuoco, il pezzo più iconico, almeno quello che mi ha cambiato la vita.”

Riflessioni sui numeri del settore musicale

Nell’intervista, Mida non ha nascosto la sua consapevolezza riguardo all’importanza dei numeri nel mondo della musica. “Per fare questo lavoro i numeri sono imprescindibili. Sotto una determinata soglia, non puoi vivere. Non c’è sicuramente da esserne ossessionati, ma c’è bisogno di essere consapevoli che ci sono degli alti e bassi,” ha spiegato, mettendo in luce la realtà del settore, caratterizzato da alti e bassi.

Un artista oltre il talent: il futuro di Mida

Il desiderio di rimanere autentico

Mida è ben consapevole di come l’appellativo di “cantante di Amici” possa essere riduttivo. “Sicuramente è l’esperienza più forte che ho avuto, anche perché è durata 9 mesi. Ma voglio anche sottolineare come io non sia solo il cantante di Amici, o Sanremo Giovani: è un percorso quello che sto facendo,” ha dichiarato, evidenziando il suo desiderio di diversificare la propria carriera. Mida non intende fermarsi, ma vuole approfondire e ampliare le sue possibilità artistiche.

Progetti futuri e ambizioni artistiche

La mente di Mida è rivolta ai prossimi passi da compiere nel suo percorso musicale. “Sicuramente arrivare al cuore delle persone, con qualsiasi mezzo possibile. Vorrei fare concerti sempre più grandi e cercare di avere più persone possibili che vogliono ascoltare la mia musica,” ha affermato. Inoltre, Mida ha manifestato l’intenzione di esplorare un repertorio in doppia lingua: “Forse mi piacerebbe avere un percorso bilaterale, in italiano ma anche in spagnolo.”

Infine, è previsto che il cantante sarà in tour a dicembre 2024 con tappe nelle città di Milano, Roma e Napoli, portando la sua musica a un pubblico sempre più vasto. Questo nuovo capitolo nella vita di Mida si preannuncia ricco di emozione e opportunità.