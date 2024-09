Milano Beauty Week: un’opportunità per scoprire l’eccellenza della cosmetica Made in Italy

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

In un contesto sempre più orientato alla cura della persona e al benessere, la Milano Beauty Week si afferma come un’importante manifestazione del settore cosmetico, in programma dal 25 al 29 settembre. Questo evento non solo celebra l’industria cosmetica italiana, ma si estende anche al di fuori dei confini milanesi, offrendo numerosi eventi gratuiti al pubblico e porte aperte in diverse aziende della filiera. Con oltre 320 eventi tra talk, atelier di bellezza e passeggiate olfattive, Milano diventa il palcoscenico ideale per conoscere le novità e le eccellenze del settore.

Il significato della Milano Beauty Week

Un’iniziativa culturale e sociale

La Milano Beauty Week è più di una semplice manifestazione commerciale; è un evento che integra cultura e innovazione, enfatizzando il valore sociale della cosmetica. Creata da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, quest’edizione rappresenta una vetrina significativa per il settore. Durante la manifestazione, si svolgerà un convegno intitolato “Verso nuovi orizzonti: il futuro dell’industria cosmetica in Italia e in Lombardia”, dove verranno presentati dati e proiezioni sul settore.

Crescita e opportunità per l’industria cosmetica

La Lombardia, culla dell’industria cosmetica italiana, ha registrato un fatturato di oltre 10 miliardi di euro nel 2023, un aumento significativo rispetto ai 7 miliardi del 2020. Le previsioni indicano una crescita ulteriore, con un possibile fatturato di 11,2 miliardi nel 2024. Questa regione non solo ospita il 48% delle aziende cosmetiche italiane, contribuendo al 67% del fatturato, ma è anche leader nella produzione di cosmetici terzisti, con il 75% di queste aziende situate in Lombardia.

Il ruolo della cosmetica nell’economia lombarda

La cosmetica come pilastro del PIL regionale

Secondo le dichiarazioni di Filippo De Caterina, presidente della sezione Cosmetica di Assolombarda, il settore cosmetico non è solo un’eccellenza italiana ma rappresenta anche una parte importante del prodotto interno lordo nazionale. Con oltre 390.000 persone impiegate nella filiera, la cosmetica genera più dell’1,5% del PIL italiano, evidenziando quanto sia cruciale per l’economia del paese.

Innovazione e sostenibilità nel comparto

Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha sottolineato l’importanza della ricerca e sviluppo nel settore. Le aziende cosmetiche italiane non solo devono affrontare le sfide del mercato, ma devono anche considerare la sostenibilità come un elemento chiave per il futuro. La grande forza delle imprese cosmetiche italiane è la loro capacità di coprire l’intera filiera, dalla progettazione alla distribuzione, mantenendo un’attenzione particolare all’innovazione.

L’internazionalizzazione della cosmetica italiana

Un settore in espansione globale

Renato Ancorotti, senatore e imprenditore di spicco nel settore cosmetico, ha messo in luce il crescente contributo della cosmetica italiana sul mercato internazionale. Negli ultimi anni, le esportazioni di cosmetici italiani hanno registrato una forte crescita, contribuendo a far conoscere i prodotti del settore oltre i confini nazionali. Questo trend è supportato dai dati raccolti, che mostrano come il settore cosmetico sia diventato un bene essenziale nella vita quotidiana.

Milano come hub della bellezza

Il valore della Milano Beauty Week va oltre l’aspetto commerciale: rappresenta un’occasione per riaffermare Milano come hub della bellezza e dell’innovazione. Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, ha evidenziato come la manifestazione unisca valori sociali e culturali, ponendo l’accento sulle cellule imprenditoriali che crescono e innovano mantenendo un occhio di riguardo verso la sostenibilità.

L’importanza della Milano Beauty Week è quindi duplice: celebra il passato e il presente dell’industria cosmetica lombarda, aprendo al contempo nuove strade per un futuro prospero e sostenibile.