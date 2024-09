Milano: intervento dei vigili del fuoco per salvare un uomo di 220 chili bloccato in casa

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un uomo di 60 anni residente a Milano ha dovuto affrontare un’emergenza sanitaria che è stata complicata dal suo peso di 220 chili. La necessità di un intervento d’urgenza ha portato i vigili del fuoco e il Nucleo Speleo Alpino Fluviale a mobilitarsi per garantire il suo soccorso. Questo episodio mette in luce le difficoltà a cui possono andare incontro le persone con obesità severa in situazioni critiche.

Emergenza sanitaria in un appartamento al quinto piano

L’incidente si è verificato in un appartamento situato al quinto piano di un condominio in via Beato Padre Pio da Petralcina, un’area ben conosciuta di Milano. Il 60enne viveva da solo e si trovava in difficoltà, in quanto la sua condizione fisica gli impediva di muoversi autonomamente e di chiedere aiuto.

Quando il suo stato di salute ha raggiunto un punto critico, è stato necessario l’intervento delle autorità competenti. La chiamata al numero di emergenza ha attivato una risposta coordinata, che non è stata semplice data la struttura del palazzo e le condizioni fisiche dell’uomo. Questi fattori hanno reso l’operazione di soccorso complessa e impegnativa.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco

Per affrontare la situazione, i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti rapidamente. Una missione delicata, quella di portare in salvo l’uomo, che ha richiesto l’utilizzo di strumenti specifici. A tal fine, è stato impiegato il Nucleo Speleo Alpino Fluviale, specializzato in operazioni di soccorso in ambienti difficili.

Le difficoltà si sono amplificate a causa del peso dell’uomo, che ha reso necessaria l’uso di una barella “tritan bariatrica”. Questo tipo di attrezzatura è progettata per garantire la sicurezza del paziente durante il trasporto, tenendo in considerazione le sue particolari esigenze. Un’autoscala è stata utilizzata per calare delicatamente l’uomo dall’appartamento, permettendo ai soccorritori di gestire la situazione con attenzione e professionalità.

Il supporto sanitario e il trasferimento al 118

Dopo il recupero, l’uomo è stato affidato al personale del 118 della Croce Bianca di Magenta, che si è occupato dell’assistenza medica necessaria. La prontezza degli operatori ha permesso di garantire un trasporto sicuro verso l’ospedale, dove il 60enne potrà ricevere le cure del caso.

Questo episodio evidenzia anche come le emergenze sanitarie possano assumere forme diverse e come i soccorritori debbano essere pronti ad affrontare qualsiasi sfida. La collaborazione tra i vigili del fuoco e il personale sanitario ha dimostrato come l’impegno congiunto possa fare la differenza nei momenti critici. Milano, ancora una volta, ha mostrato la sua solidità in situazioni di emergenza, ponendo al centro la salute e la sicurezza dei suoi cittadini.