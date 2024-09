Milano: la comunità cinese ricorda le vittime dell’incendio di via Cantoni, il dolore e la denuncia

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Redazione

La comunità cinese di Milano si unisce in un momento di profondo cordoglio per onorare la memoria delle tre vittime dell’incendio che, la sera del 12 settembre, ha devastato uno showroom nel quartiere. Pan An di 24 anni, Yinjie Liu di 17 e Yindan Dong di 18, quest’ultimo con la sorella, sono stati tragicamente coinvolti in un evento che ha acceso i riflettori sulla sicurezza e sui diritti della comunità.

la cerimonia commemorativa in piazzale Gramsci

Un momento di ricordo e dolore

Nella giornata di oggi, piazzale Gramsci, situato nel cuore di Chinatown, ha ospitato una commemorazione toccante. Un grande striscione di colore nero, con caratteri sia cinesi che italiani, recita: “Profondo cordoglio per i connazionali deceduti. Ferma condanna dell’atto criminale doloso“. Accanto a questo simbolo di lutto, sono state esposte le fotografie delle vittime, incorniciate da fiocchi neri. Sotto di esse, un disegno a forma di cuore creato con lumini accesi ha adornato il pavimento.

La partecipazione dei rappresentanti istituzionali

Tra i partecipanti alla cerimonia, si è distinto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il quale è giunto sul posto per esprimere la sua solidarietà. In un gesto di sincera empatia, ha incontrato le madri dei giovani scomparsi, ponendo una mano sulle loro spalle per confortarle. L’eccezionale affluenza, che ha visto circa un centinaio di persone radunate, mette in evidenza la solidarietà della comunità e del supporto istituzionale. Durante l’evento, sono stati distribuiti mazzolini di fiori bianchi e gialli, simbolo di rispetto e affetto.

la richiesta di giustizia e sicurezza

Voci istituzionali e comunitarie

La cerimonia, della durata di circa mezz’ora, ha visto la presenza anche di altri significativi rappresentanti, tra cui il presidente dell’associazione cinese a Milano, Huang Yiran, e il console generale Liu Kan. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza per prevenire eventi simili in futuro: “Tutti noi dobbiamo fare attenzione alla sicurezza in modo che questi fatti non accadano più“. Una nota di responsabilità e di vigilanza è stata espressa dall’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli, il quale ha evidenziato l’importanza di mantenere rapporti continuativi e costruttivi con la comunità cinese.

Le parole degli imprenditori e della comunità

Francesco Wu, noto imprenditore locale, ha condiviso il suo dolore e la sua indignazione. “I tre ragazzi non dovevano essere lì,” ha affermato, evidenziando che uno di loro era tornato dalla Cina solo tre giorni fa, mentre gli altri due erano rientrati da cinque. “È una disgrazia, non dovevano morire così. Non possiamo nemmeno immaginare il dolore delle famiglie,” ha aggiunto, esprimendo la disperazione di chi ha subito la perdita di un familiare in un modo così tragico. Le famiglie, ha detto, hanno perso tutto in un attimo, e ora si trovano a vivere un incubo.

un atto di solidarietà collettiva

Un messaggio di unità e speranza

Al termine della cerimonia, il presidente del Senato ha posato un mazzo di fiori davanti alle immagini delle vittime, un gesto che ha rappresentato un momento di unione e speranza. L’evento ha riunito non solo la comunità cinese, ma anche diversi membri della città di Milano, sottolineando l’importanza della coesione sociale in momenti di crisi. Questo tragico episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità di alcune comunità, ma anche la forza e la determinazione di una città che non si arrende di fronte al dolore.

La commemorazione non è stata solo un momento di ricordo, ma un appello alla sicurezza e alla giustizia, con l’intento di evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. Milano ha risposto con un’invocazione di unità, dimostrando che anche nei momenti più bui, la comunità può riunirsi per difendere i valori fondamentali della vita e della sicurezza per tutti.