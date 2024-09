Milano: Vittorio Feltri contro i ciclisti, l’associazione Gabriele Borgogni annuncia querela

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Le recenti dichiarazioni di Vittorio Feltri, noto giornalista e figura pubblica, hanno suscitato reazioni accese a Milano. Durante un evento pubblico tenutosi il 25 settembre, Feltri ha espresso opinioni controverse riguardo ai ciclisti e alle piste ciclabili, atteggiamenti che hanno sollevato l’indignazione dell’Associazione Gabriele Borgogni, attiva nella promozione della sicurezza stradale e nella sensibilizzazione su temi di legalità e rispetto per la vita.

le dichiarazioni di vittorio feltri

parole che fanno discutere

A Milano, Vittorio Feltri ha dichiarato: “A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti.” Questi commenti giungono come un fulmine a ciel sereno, alimentando un dibattito acceso sulla sicurezza stradale e sul rispetto per i ciclisti. La frase, ritenuta inaccettabile dall’Associazione Gabriele Borgogni, ha portato a una condanna unanime da parte di molti cittadini e attivisti.

La reazione pubblica è stata immediata e intensa, evidenziando non solo il disappunto per l’affermazione in sé, ma anche la preoccupazione per l’evidente disinteresse che essa rivela verso la vita umana. In un tempo in cui le politiche per la mobilità sostenibile e la sicurezza degli utenti della strada sono sempre più centrali, le parole di Feltri appaiono come un’anacronistica difesa di posizioni che potrebbero risultare pericolose.

reazione dell’associazione gabriele borgogni

un’azione legale dichiarata

Valentina Borgogni, presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni, ha denunciato l’uscita del giornalista come “macigni” e “indegne”, reiterando l’importanza di riconoscere e proteggere il valore della vita umana. L’associazione ha annunciato l’intenzione di presentare una querela contro Feltri, sottolineando la necessità di rendere conto di frasi che possono incitare alla violenza o al disprezzo per i ciclisti.

La dichiarazione ufficiale dell’associazione mette in evidenza un’altra dimensione del problema: la sicurezza stradale è una questione di educazione e rispetto, non solo di regolamentazione. Questo tipo di linguaggio, secondo Borgogni, mina gli sforzi di coloro che da anni lavorano per una cultura della legalità e della convivenza pacifica sulla strada. È fondamentale che le figure pubbliche, come giornalisti e politici, siano consapevoli dell’impatto delle loro parole, specialmente in un contesto dove la vita di molti dipende da una corretta valorizzazione della sicurezza stradale.

un appello alla responsabilità

l’umanità dietro le statistiche

“Incomprensibile” è stata la definizione data da Valentina Borgogni in riferimento alle affermazioni di Feltri. La presidente dell’associazione ha richiamato alla mente il dolore di molte famiglie che, come la sua, devono affrontare la perdita di un figlio a causa di incidenti stradali. Un tema che, sebbene possa apparire distante a chi non lo ha vissuto, è estremamente reale e doloroso. Le parole di Feltri, anziché contribuire a un dialogo costruttivo, sembrano gettare benzina sul fuoco, agevolando una cultura della violenza e della polemica piuttosto che della comprensione.

Borgogni ha evidenziato la necessità di apprendere dalla sofferenza altrui e di evitare di augurare a qualcuno la perdita di un figlio, utilizzando esperienze tragiche come arma retorica in una disputa. Le famiglie colpite non vedono solo le statistiche, ma vivono un dolore profondo, che necessita di rispetto e comprensione. L’associazione Gabriele Borgogni, nella sua lotta per la sicurezza stradale, continuerà a promuovere valori di legalità, rispetto e responsabilità, affinché simili affermazioni non rimangano impunite.