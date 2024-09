Mostra sui gioielli di VIVIENNE WESTWOOD: un viaggio nel design sovversivo della maison britannica

Ultimo aggiornamento il 18 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La nuova mostra dedicata ai gioielli di VIVIENNE WESTWOOD promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di moda e design. Per la prima volta, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare una selezione di pezzi di archivio e sfilata realizzati dalla designer nel corso di oltre quaranta anni. Questa esposizione rappresenta non solo un tributo all’arte del gioiello, ma anche un’immersione nel mondo audace e provocatorio dell’iconica stilista, che ha rivoluzionato la moda contemporanea.

La celebrazione del design di gioielli

L’eredità della maison

La casa di moda fondata da VIVIENNE WESTWOOD è famosa per il suo approccio audace e innovativo, che unisce estetica e provocazione. La mostra esplorerà i codici del design che caratterizzano le creazioni della stilista, presentando una collezione senza precedenti di gioielli che riflettono il suo spirito sovversivo. Ogni pezzo esposto racconta una storia unica, rivelando l’evoluzione del design e dei materiali utilizzati nel tempo.

La selezione dei gioielli sarà accompagnata da un contesto visivo e sonoro che arricchirà ulteriormente l’esperienza del visitatore. In questa esposizione, i gioielli non saranno semplici accessori, ma autentici “oggetti d’arte”, ognuno dei quali evoca emozioni e ricordi legati alle famose passerelle internazionali. La mostra si proporrà di mettere in luce l’importanza della moda come mezzo di espressione e ribellione, proprio come ha fatto VIVIENNE WESTWOOD nel corso della sua carriera.

Un’esperienza immersiva per i visitatori

L’interazione tra gioielli e moda

Un aspetto affascinante di questa mostra è la possibilità di osservare come i gioielli di WESTWOOD si integrano con i capi d’abbigliamento. Gli abbinamenti creati per la mostra saranno esposti in modo da creare un dialogo visivo tra gli accessori e gli abiti, rivelando l’armonia tra gli elementi stilistici. I visitatori potranno così apprezzare non solo il valore estetico ma anche l’intento culturale che caratterizza le realizzazioni della stilista.

Inoltre, l’organizzazione della mostra, arricchita da stampe, suoni e proiezioni video, consentirà di rivivere momenti iconici delle sfilate. Le immagini delle passerelle dove i gioielli hanno trovato la loro espressione più pura offriranno un’esperienza visiva e uditiva che trasporterà il pubblico nel mondo dinamico e spesso provocatorio della moda di VIVIENNE WESTWOOD. Questo approccio immersivo è progettato per incoraggiare una connessione più profonda con il lavoro dell’artista e la sua visione unica.

Il percorso della mostra a livello globale

Prime tappe e programmazione

La mostra prenderà il via al MUSEUM OF NEW ZEALAND TE PAPA TONGAREWA di WELLINGTON, dove sarà aperta al pubblico dal 14 dicembre 2024 fino al 27 aprile 2025. Questa prima tappa rappresenta un’importante opportunità per il pubblico neozelandese di esplorare la creatività e l’impatto culturale di WESTWOOD, prima che la mostra continui in altre località. Dopo WELLINGTON, il tour si sposterà a SHANGHAI nella primavera del 2025, antidoto perfetto per il fiorente mercato asiatico sempre più attento alle tendenze della moda.

Successivamente, la mostra sarà diretta verso l’EUROPA e gli STATI UNITI, espandendo ulteriormente la portata di questa celebrazione del design e delle sue radici culturali. La collaborazione con NOMAD EXHIBITIONS sottolinea l’impegno dell’esposizione a stimolare relazioni significative, oltre a rispettare la responsabilità ambientale, ponendo l’accento sull’importanza della sostenibilità nel mondo della moda contemporanea.

In questo contesto, la mostra rappresenta un esempio di come le istituzioni culturali possano lavorare insieme all’industria della moda per creare esperienze artistiche che non solo celebrano la bellezza dei materiali, ma anche i messaggi più profondi che essa porta con sé.