My Lady Jane: una rivisitazione fantasy della Storia

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un contesto storico rivisitato

My Lady Jane, ispirata al romanzo di Cynthia Hand, si colloca nella metà del Cinquecento inglese durante il regno di Edoardo VI. Questa serie offre uno scenario alternativo al regno turbolento della regina Jane Grey, introducendo elementi fantasy come gli etiani, mutaforma che aggiungono un twist misterioso alla trama.

L’inclusività e la rivisitazione storica nell’arte contemporanea

La tendenza delle reinterpretazioni storiche e delle rivendicazioni culturali nelle opere artistiche si rispecchia in My Lady Jane. L’inclusività, inizialmente finalizzata alla rappresentazione delle minoranze, si evolve in riflessioni più audaci e iconoclaste. La serie, pur seguendo una trama leggera, affronta temi politici e culturali contemporanei attraverso una narrazione romanzata e divertente.

Critiche e considerazioni finali su My Lady Jane

Nonostante gli sforzi di My Lady Jane nell’essere inclusiva e innovativa, la serie sembra cadere in cliché narrativi e personaggi monodimensionali. L’approccio femminista della protagonista, unito a un amore tradizionale, crea un contrasto che rischia di appiattire la profondità della storia. La sovrabbondanza di elementi fantastici e l’eccessiva spinta inclusiva potrebbero distogliere l’attenzione dal nucleo della narrazione.

In un’epoca in cui le reinterpretazioni storiche si fondono con rivendicazioni contemporanee, My Lady Jane offre una versione fantasy della Storia che, sebbene non priva di difetti, potrebbe trovare apprezzamento in un pubblico giovane e appassionato di drammi storici.

Approfondimenti