Nasce ibE: un’alleanza europea per la promozione della birra artigianale

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Redazione

Il panorama della birra artigianale in Europa si arricchisce di una nuova entità: ibE, ovvero Independent Brewers of Europe. Quest’alleanza internazionale è stata fondata per unire le forze delle associazioni nazionali di birrai artigianali provenienti da diversi Paesi europei, tra cui GERMANIA, FINLANDIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA, ITALIA, PAESI BASSI, AUSTRIA, POLONIA, SVIZZERA e REPUBBLICA CECA. L’obiettivo primario di questa nuova organizzazione, come dichiarato da UNIONBIRRAI, è la salvaguardia e la promozione della diversità culturale e produttiva nell’ambito della birra, contrastando le tendenze di standardizzazione.

L’unione fa la forza: l’importanza di ibE

Un progetto ambizioso

La nascita di ibE rappresenta un passo significativo nella cooperazione tra i produttori di birra artigianale. UNIONBIRRAI, l’associazione nazionale italiana dei piccoli birrifici, è uno dei pilastri fondatori dell’iniziativa, che si propone di fungere da punto di riferimento per i produttori artigianali. I microbirrifici stanno vivendo un periodo di espansione, contribuendo a valorizzare le tradizioni birrarie di ciascun Paese. Grazie a ibE, le associazioni di diverse nazioni possono condividere esperienze, risorse e strategie per promuovere una birra di alta qualità, che non solo celebra le radici culturali, ma si oppone anche alla massificazione del gusto.

La ricchezza delle tradizioni locali

Ogni nazione europea porta con sé un bagaglio culturale unico nel campo della birra. Dalla pils tedesca alla stout britannica, passando per le pale ale italiane, la diversità di sapori e stili è il frutto di secoli di tradizione. UNIONBIRRAI sottolinea che l’Europa possiede un patrimonio culturale birrario fragile, composto da piccole realtà produttive che necessitano di protezione e valorizzazione. La qualità delle birre artigianali viene realizzata attraverso l’uso di ingredienti di prima scelta e metodi di produzione attenti e rispettosi delle tradizioni.

Le testimonianze dei protagonisti

Parole di UNIONBIRRAI

Simone Monetti, segretario generale di UNIONBIRRAI, ha espresso il suo orgoglio per la creazione di un’alleanza così vasta e multiforme. “La nostra associazione è sempre stata al fianco dei piccoli produttori”, ha dichiarato Monetti. Con ibE, l’azione di sostegno si amplifica, aprendo la strada a una visione più internazionale dei produttori di birra artigianale. La necessità di collaborare a livello europeo è evidente, poiché il settore sta vivendo un periodo di crescita che richiede risorse e strategie comuni.

La voce dell’esperienza

Vittorio Ferraris, direttore generale di UNIONBIRRAI, ha messo in evidenza il significato di questa iniziativa per gli amanti della birra. Secondo Ferraris, l’alleanza è fondamentale per garantire che i consumatori possano accedere a prodotti artigianali di alta qualità, caratterizzati da sapori autentici e complessi. “Insieme faremo tutto il possibile per far sì che i nostri prodotti artigianali raggiungano ogni angolo dell’Europa”, ha affermato, dimostrando l’impegno verso la diffusione di una cultura brassicola che esprime unicità e passione.

Un futuro luminoso per la birra artigianale europea

L’alleanza ibE non è solo un’iniziativa a sostegno dei produttori, ma rappresenta anche un’opportunità per i consumatori di scoprire e apprezzare la varietà dell’offerta brassicola europea. Con il supporto di UNIONBIRRAI e delle altre associazioni coinvolte, la birra artigianale potrà continuare a prosperare, mantenendo vive le tradizioni locali e offrendo esperienze gustative inimitabili. Tale movimento potrebbe contribuire a rafforzare il riconoscimento e la valorizzazione della birra artigianale come parte integrante del patrimonio culturale europeo, favorendo un dialogo costruttivo tra produttori e consumatori.