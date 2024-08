Nascita della principessa Iman: Al Hussein e Rajwa di Giordania accolgono la loro prima figlia

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La Giordania celebra un evento speciale con la nascita della prima figlia del principe Al Hussein e della principessa Rajwa. La Corte Reale di Giordania ha annunciato con entusiasmo l’arrivo della piccola, che porta il nome di principessa Iman bint Al Hussein. La famiglia reale giordana si accinge a festeggiare questo nuovo capitolo, con momenti di gioia condivisi sui social e una forte presenza mediatica. Scopriamo i dettagli sulla nascita e il percorso di gravidanza della principessa Rajwa.

L’annuncio della nascita della principessa Iman

La Corte Reale Hashemita ha ufficializzato l’arrivo della piccola Iman il 3 agosto 2024, attraverso un post sulla pagina Instagram della principessa Rajwa. Questo messaggio ha fatto il giro dei media e dei fan della monarchia. “Le loro Altezze Reali, il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la principessa Rajwa Al Hussein sono state benedette con una bambina”, è quanto dichiarato nel post. Questo momento segna un traguardo significativo per la coppia, che ha convolato a nozze nel giugno 2023.

La principessa Iman è nata presso il King Hussein Medical Center di Amman, un’istituzione di prestigio in Giordania. Il nome “Iman” ha un significato speciale, poiché è dedicato all’amatissima zia della neonata, sorella del re Abd Allah II. Il post social ha incluso anche una nota emozionante da parte della regina Rania, che ha condiviso il suo affetto per l’arrivo della nipote: “Iman, hai già preso il mio cuore. La nostra famiglia non è mai stata così felice!”. Accanto a questa dolce dichiarazione, le prime immagini familiari mostrano i nonni e gli altri membri della famiglia reale.

La gioia della famiglia viene evidenziata anche dalla presenza dei genitori e zie, tra cui il principe Hashem, che hanno visitato la neonata in ospedale. Questi momenti, immortalati sui social, rappresentano non solo il festeggiamento di una nuova vita, ma anche il rafforzamento dei legami familiari all’interno della monarchia giordana.

La gravidanza della principessa Rajwa: un percorso lesso

La principessa Rajwa e il principe Al Hussein hanno intrapreso il loro viaggio coniugale a giugno 2023, in una cerimonia splendida svoltasi al Palazzo Zahran, che ha attirato l’attenzione di monarchi e dignitari da tutto il mondo, inclusi il principe William e Kate Middleton. La loro storia d’amore è iniziata durante un periodo di studio negli Stati Uniti, un incontro che ha trasformato le loro vite.

Dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale a Capodanno, la gravidanza di Rajwa ha portato un’ulteriore onda di entusiasmo. La coppia ha scelto di mantenere un profilo basso durante i mesi di attesa, cercando di vivere la gravidanza lontano dai riflettori. La principessa ha fatto la sua prima apparizione pubblica con il pancione nel mese di giugno, proprio in occasione del primo anniversario di matrimonio.

Un elemento chiave della gravidanza di Rajwa è stata la sua scelta di preservare la privacy, consentendo solo ai momenti significativi di emergere. Questo approccio ha reso il suo percorso di maternità ancora più affascinante per gli osservatori, desiderosi di scoprire ogni dettaglio del suo stato. Il sostegno della famiglia, in particolare della regina Rania, ha contribuito a creare un ambiente amorevole solido per la principessa, mentre attendevano il suo arrivo.

Con la nascita della principessa Iman, la Giordania non solo celebra un nuovo capitolo nella vita della famiglia reale, ma anche un segno di continuità e nuova speranza per il futuro del paese. La monarchia giordana si avvia ora a scrivere un nuovo importante capitolo della sua storia.