NaturaSì celebra 40 anni di attività a Jesolo e presenta un bilancio economico in crescita per il 2024

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

NaturaSì, una delle aziende leader nel settore del biologico in Italia, ha recentemente festeggiato il suo 40° anniversario in un evento tenutosi a Jesolo, Venezia. Durante questa celebrazione, l’azienda ha presentato i risultati economici preliminari dell’anno in corso, evidenziando un trend positivo e proiettando un futuro incoraggiante per il 2024. Con un incremento delle vendite del 10,3% fino ad agosto, il fatturato consolidato per l’anno 2023 si attesta attorno ai 415 milioni di euro, confermando la resilienza e la crescita del settore biologico anche in un contesto economico difficile.

Un bilancio economico in crescita: i numeri di NaturaSì

Incremento delle vendite e prospettive future

Nel corso del 2023, NaturaSì ha registrato un andamento positivo delle vendite, che ha raggiunto un incremento del 10,3% fino ad agosto. Questa crescita è un chiaro indicativo dell’interesse sempre crescente dei consumatori italiani nei confronti di un’alimentazione sostenibile e salutare. I dati mostrano un aumento dei volumi di vendita pari all’8% nei primi mesi dell’anno, un risultato che non solo riflette una tendenza di mercato, ma anche un cambiamento profondo nelle scelte alimentari delle persone.

L’azienda ha programmato investimenti significativi per il 2024, con un budget previsto di 6 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati alla ristrutturazione di dodici negozi esistenti e all’apertura di quattro nuovi punti vendita, un passo importante per consolidare la rete di distribuzione e avvicinarsi ancora di più ai consumatori. L’espansione è vista come essenziale per soddisfare una domanda in continua crescita, in un settore che promette di rimanere forte anche in un contesto caratterizzato da sfide economiche globali, come l’inflazione.

L’importanza della sostenibilità e della consapevolezza ambientale

Adottare pratiche agroecologiche per un futuro migliore

Nel contesto attuale, la crescente consapevolezza dell’importanza di preservare l’ambiente ha portato sempre più consumatori a optare per prodotti biologici. NaturaSì promuove tecniche agroecologiche che non solo riducono l’impatto ambientale, ma aiutano anche a contrastare la crisi climatica. L’azienda sostiene che le scelte alimentari hanno un impatto diretto sul benessere del pianeta e sulla salute delle persone, e questi principi sono riflessi nel loro modello di business.

Dal 2023, NaturaSì ha collaborato con ben 300 aziende agricole su tutto il territorio italiano, assicurando un approvvigionamento locale di prodotti freschi e biologici. Questa rete di produttori non solo supporta l’economia locale, ma garantisce anche la qualità e la sostenibilità delle materie prime, un aspetto fondamentale per i consumatori consapevoli.

Una rete in espansione: il presente e il futuro di NaturaSì

Crescita della rete di negozi e dei prodotti offerti

Ad oggi, NaturaSì conta su una rete di 320 negozi in tutta Italia e un significativo numero di 1.200 collaboratori. Questa struttura è fondamentale per il successo dell’azienda e testimonia un forte impegno nel creare occupazione e opportunità di crescita nel territorio. L’ampia gamma di oltre 9.000 prodotti commercializzati, tutti certificati biologici, rappresenta un’ottima opportunità per i clienti che cercano alternative salutari e sostenibili.

In particolare, i marchi collegati a NaturaSì, come SìEssenziali e Le Terre di Ecor, contribuiscono ad ampliare ulteriormente la varietà di scelta per i consumatori, intrecciando qualità e rispetto per l’ambiente in ogni prodotto. Il futuro per NaturaSì appare luminoso, con piani di investimento e strategia mirati a rispondere non solo alle esigenze dei clienti, ma anche alle sfide del mercato globale.

NaturaSì si conferma quindi non solo come un leader nel settore biologico, ma anche come un pioniere della sostenibilità, ponendosi come modello per altre aziende nel settore alimentare.