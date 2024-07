“Nbc ordina nuove serie tv Suits la e Grosse Pointe Garden Society”

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La NBC ha annunciato l’ordine di due nuove serie TV, ampliando così il suo palinsesto con produzioni di rilievo. Le nuove serie, intitolate “Suits L.A.” e “Grosse Pointe Garden Society“, promettono di catturare l’attenzione del pubblico con trame avvincenti e cast di talento.

Suits L.A.: un ritorno di successo

“Suits L.A.” è un offshoot della famosa serie “Suits” e vede come protagonista Stephen Amell nel ruolo di Ted Black, un ex procuratore di New York che si reinventa come avvocato a Los Angeles. La serie, ispirata al successo della serie madre e alla presenza di Meghan Markle nel cast, promette emozioni forti e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Nel cast, oltre ad Amell, figurano Bryan Greenberg, Josh McDermitt, Lex Scott Davis e Troy Winbush.

Grosse Pointe Garden Society: intrighi nei sobborghi

“Grosse Pointe Garden Society”, creata da Jenna Bans e Bill Krebs, è incentrata su un gruppo di giardinieri suburbani che si trovano coinvolti in un omicidio, mettendo a dura prova le loro vite e i loro segreti. Con un cast di talento che include Melissa Fumero, AnnaSophia Robb, Ben Rappaport e Aja Naomi King, la serie promette di mescolare misteri, intrighi e relazioni complesse in un mix esplosivo.

Aggiornamenti sulle serie TV in arrivo

Sirens: La miniserie di Netflix, “Sirens”, vedrà la partecipazione di Bill Camp nel ruolo del padre di due personaggi chiave, interpretati da Meghann Fahy e Milly Alcock . La trama si sviluppa intorno a una strana relazione familiare e promette suspense e tensione.

Georgie & Mandy’s First Marriage: Prevista per il 17 ottobre su CBS, questa serie vedrà l’ingresso di Jessie Prez e Dougie Baldwin nel cast, promettendo situazioni divertenti e sorprendenti all’interno di una famiglia alle prese con le dinamiche matrimoniali.

Tell me Lies 2: La seconda stagione di “Tell me Lies”, con il rilascio dei primi due episodi il 4 settembre e i successivi settimanali, promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di storie avvincenti e coinvolgenti.

Bel-Air: Nella terza stagione di “Bel-Air” in partenza il 15 agosto su Peacock, il ritorno di Joseph Marcell nel ruolo del maggiordomo Geoffrey promette di portare nostalgia e nuove emozioni agli appassionati della serie.

Con l’arrivo di queste nuove produzioni, il mondo delle serie TV si prepara a regalare al pubblico momenti di intrattenimento e suspense senza precedenti. Segui con interesse le novità e preparati a emozionarti con le storie avvincenti proposte dalle reti televisive.