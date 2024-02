NCIS: Spin-off con DiNozzo e Ziva – I dettagli sul nuovo capitolo

Paramount+ ha annunciato con entusiasmo il prossimo capitolo del franchise di NCIS, che vedrà come protagonisti Cote de Pablo e Michael Weatherly nei ruoli tanto amati dai fan, Ziva David e Tony DiNozzo. A breve si avvierà la produzione dei 10 episodi del nuovo spin-off di NCIS, che riporterà sullo schermo, dopo 10 anni, la coppia de Pablo e Weatherly. Entrambi non solo reciteranno, ma saranno anche produttori esecutivi insieme a John McNamara, lo showrunner che ha scritto il primo episodio.

La nuova avventura di Tony e Ziva

Dopo la presunta morte di Ziva e la partenza di Tony dal team NCIS per occuparsi della figlia, i due si ritrovano in una missione finale con NCIS prima di ricongiungersi a Parigi con la loro figlia Tali. Ora, nella nuova serie originale Paramount+, li troviamo uniti nella crescita di Tali. Quando l’azienda di sicurezza di Tony viene minacciata, inizia una fuga attraverso l’Europa alla ricerca degli artefici dell’attacco, riscoprendo la fiducia reciproca e inseguendo il loro lieto fine non convenzionale.

Weatherly e de Pablo, entusiasti dell’opportunità, hanno dichiarato: “Il mondo di Tony e Ziva promette di essere una montagna russa d’azione e amore, piena di pericoli, lacrime e sorrisi. Vogliamo dedicare questo progetto ai fan che hanno sostenuto il legame ‘TIVA’ per anni, sempre desiderosi di sapere cosa accade a Tony e Ziva. Questo è per voi!” A completare l’entusiasmo è McNamara, che si unisce al team come produttore esecutivo e showrunner, pronto a esplorare il mondo di NCIS da nuove prospettive in Europa.

Il futuro del franchise NCIS

Con l’annuncio del nuovo spin-off, Paramount conferma l’impegno nei confronti dei suoi franchise globali più iconici. Mentre la ventunesima stagione di NCIS e la terza di NCIS: Hawaiʻi sono già in onda negli Stati Uniti, sul fronte internazionale è stato lanciato NCIS: Sydney su Paramount+, il primo spin-off al di fuori degli Stati Uniti. In preparazione anche una serie prequel intitolata NCIS: Origins, incentrata sul giovane Jethro Gibbs.

Dettagli di produzione e distribuzione

Il nuovo spin-off di NCIS è prodotto da CBS Studios e vede come produttori esecutivi John McNamara, Michael Weatherly, Cote de Pablo, Laurie Lieser, Christina Strain e Shelley Meals. La serie sarà distribuita da Paramount Global Content Distribution, confermando l’attenzione e l’investimento della casa di produzione nei franchise che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo.