Nell – Rinnegata: La storia di una brigantessa sull’Inghilterra del XVIII secolo

Sul noto servizio di streaming Disney+, il 29 marzo 2024 è stata lanciata la serie fantasy Nell – Rinnegata, che porta sullo schermo la vicenda della brigantessa più celebre dell’Inghilterra del XVIII secolo. Con una trama ricca di azione e mistero, la serie promette di conquistare il pubblico con una storia avvincente e personaggi indimenticabili.

Il team dietro Nell – Rinnegata

La serie composta da 8 episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti, è stata ideata e scritta da Sally Wainwright, rinomata sceneggiatrice autrice di successi come Happy Valley e Gentleman Jack. Alla regia si alternano nomi di talento come Ben Taylor, con esperienza in serie di successo come Sex Education e Catastrophe, Amanda Brotchie e MJ Delaney . La produzione della serie è affidata a Lookout Point, con Jon Jennings nel ruolo di series producer e Stella Merz come produttrice esecutiva. Un team di professionisti del calibro di Sally Wainwright, Ben Taylor, Faith Penhale, Will Johnston, Louise Mutter e Johanna Devereaux garantisce un prodotto di alta qualità sia sotto il profilo narrativo che tecnico.

Nell – Rinnegata: Una trama avvincente

La storia ruota attorno a Nell, una giovane donna dotata di intelligenza e coraggio, che si trova ingiustamente accusata di omicidio. In un rovesciamento di eventi inaspettato, Nell si trova catapultata in un mondo di briganti e avventure, scoprendo che il suo destino è legato a eventi ben più grandi di quanto avesse mai immaginato. Accanto a Nell troviamo personaggi chiave come il suo amico/nemico Frank Dillane, e Charles Devereux, un affascinante individuo con un oscuro alter ego. Con elementi magici e colpi di scena, Nell – Rinnegata promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima puntata.

Il cast stellare di Nell – Rinnegata

Louisa Harland, già apprezzata per il suo ruolo in Derry Girls, veste i panni di Nell, portando sullo schermo la sua determinazione e il suo carisma. Accanto a lei un cast di talentuosi attori che danno vita ad altri personaggi chiave della serie:

Nick Mohammed interpreta il misterioso spirito magico Billy Blind

interpreta il misterioso spirito magico Frank Dillane dona vita a Charles Devereux , caratterizzato da un oscuro alter ego

dona vita a , caratterizzato da un oscuro alter ego Joely Richardson è Lady Eularia Moggerhanger , una potente magnate dei giornali

è , una potente magnate dei giornali Pip Torrens è Lord Blancheford , un aristocratico di alto lignaggio

è , un aristocratico di alto lignaggio Jake Dunn interpreta Thomas , un personaggio prepotente e ambizioso

interpreta , un personaggio prepotente e ambizioso Ényì Okoronkwo porta sullo schermo Rasselas , lo stalliere alleato di Nell

porta sullo schermo , lo stalliere alleato di Nell Bo Bragason e Florence Keen sono Roxy e George , le giovani sorelle di Nell

e sono e , le giovani sorelle di Nell Craig Parkinson interpreta Sam, il gentiluomo padre di Nell

Con un cast così ricco di talento e una trama avvincente, Nell – Rinnegata si candida a diventare un successo imperdibile per gli amanti delle serie tv di genere fantasy e avventura.