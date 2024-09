Nessun ‘6’ al SuperEnalotto: il jackpot cresce a 71,3 milioni di euro per il prossimo concorso

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 5 settembre 2024 ha portato nuove emozioni per gli appassionati del SuperEnalotto, ma anche delusioni. Con nessun vincitore del ‘6’ e del ‘5+1’, il jackpot continua a crescere, attirando sempre più giocatori verso la speranza di vincite enormi. Oggi, tredici fortunati hanno centrato il ‘5’, incassando ciascuno 13.157 euro. Si avvicina un nuovo concorso, previsto per domani, che sarà l’ultimo della settimana, alimentando l’attesa di chi sogna di diventare milionario.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto

Al SuperEnalotto i giocatori possono ottenere vari premi in base ai numeri indovinati, che vanno da 2 a 6. La struttura dei premi del gioco è tale che ogni combinazione vincente è legata all’entità del jackpot complessivo, creando dinamiche sorprendenti che attirano milioni di giocatori. Ecco un approfondimento sui premi:

Premi per i singoli punteggi

2 numeri : Indovinare soltanto 2 numeri consente di vincere circa 5 euro , un premio modesto, ma comunque gratificante per chi ama il gioco.

3 numeri : Con 3 numeri indovinati, la vincita sale a circa 25 euro . Una piccola fortuna che può animare il pomeriggio di chi prova la sorte.

4 numeri : La sfida aumenta con 4 numeri indovinati, che garantiscono un premio di circa 300 euro , una somma che può essere utilizzata per un’uscita speciale o per una piccola spesa.

5 numeri : La vera emozione inizia con 5 numeri, che possono fruttare un premio intorno ai 32.000 euro , capace di cambiare le sorti di chi gioca.

5 numeri + 1: Infine, il punteggio più fortunato, il ‘5+‘, permette di vincere circa 620.000 euro, una cifra che rende il SuperEnalotto decisamente avvincente e ambito.

Il sistema di premi è strutturato per mantenere viva l’attenzione e la speranza tra i giocatori, rendendo ogni estrazione un evento atteso.

Come scoprire se hai vinto

Verificare se una schedina è vincente è reso facile grazie all’App del SuperEnalotto. L’applicazione consente agli utenti di controllare in modo rapido e sicuro le proprie giocate. Nel caso di schedine giocate in precedenza, è disponibile un archivio online, accessibile in qualsiasi momento, dove sono pubblicati i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questo permette ai giocatori di non perdere nessuna opportunità e di rimanere al passo con i risultati.

Procedure di verifica

La procedura è semplice: basta inserire i numeri giocati sull’App o consultare il sito ufficiale e, in pochi click, scoprire se la fortuna ha sorriso. Questo servizio è particolarmente apprezzato da chi gioca regolarmente, poiché elimina la necessità di recarsi fisicamente presso un punto vendita per controllare i risultati.

Il sistema di verifica rappresenta un’evoluzione per il mondo dei giochi dal vivo, rendendo più accessibili e comode le procedure di controllo per i giocatori. Si tratta di una nuova era per il SuperEnalotto, in cui tecnologia e gioco si incontrano per migliorare l’esperienza complessiva.

Quanto costa una schedina?

Per partecipare al SuperEnalotto, è necessario acquistare una schedina. La giocata minima richiede 1 colonna, pari a una combinazione di 6 numeri. Tuttavia, per chi desidera scommettere in modo più incisivo, esiste la possibilità di effettuare giocate multiple, con un numero massimo definito di combinazioni, per un costo sempre accessibile.

Dettagli sui costi

Il costo unitario di ogni combinazione è fissato a 1 euro. Sono altresì disponibili dei sistemi a caratura, che consentono di condividere il costo del gioco tra più partecipanti, aumentando così le probabilità di vincita. Con una spesa di 5 euro per quota, si può partecipare a un’ampia selezione di combinazioni.

L’opzione di aggiungere il ‘Superstar‘, per aumentare le possibilità di vincita, richiede un supplemento di 0,50 euro. Di conseguenza, anche la giocata base, con l’aggiunta dello ‘Superstar‘, risulta in un costo di 1,50 euro. Chi desidera tentare la fortuna con più colonne può facilmente calcolare il costo totale: basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,50 euro.

La combinazione vincente di oggi 5 settembre

L’estrazione di oggi ha prodotto la seguente combinazione vincente: 4, 5, 29, 32, 69, 89. Aggiungendo il Numero Jolly 15 e il Numero Superstar 46, la tensione e l’emozione hanno avvolto i giocatori in attesa di sapere se la fortuna li aveva baciati. Ogni estrazione del SuperEnalotto rappresenta un’opportunità di riscatto e sogni che si avverano, mantenendo viva l’aspettativa per il prossimo concorso.