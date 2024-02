Netflix: Le Serie TV e i Film Più Attesi a Marzo 2024

Panoramica sui Prossimi Contenuti in Arrivo su Netflix

In questo mese di Marzo, gli abbonati a Netflix avranno l’imbarazzo della scelta tra una vasta gamma di serie TV e film in arrivo sulla piattaforma di streaming. Dai drammi crimali agli sci-fi inquietanti, passando per commedie romantiche e avventure fantasy, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

FURIES: La Giustizia della Ville Lumière

Intrighi e Vendette tra le Sei Famiglie Criminali di Parigi

La serie “Furies” porta gli spettatori nel cuore di Parigi, dove Lyna, una giovane donna proveniente da una famiglia malavitosa, decide di intraprendere un percorso di vendetta dopo la tragica morte del padre. Ambientata in una Parigi controllata da sei famiglie criminali, la serie segue le gesta di Lyna e della misteriosa giustiziera nota come Furia, interpretata da Lina El Arabi.

SUPERSEX: La Vita di **Rocco Siffredi Raccontata da Alessandro Borghi_

Un Viaggio Intimo tra Gloria, Sesso e Ossessione

“Supersex” è una delle serie più attese del momento, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita del famoso pornodivo Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. La narrazione segue il percorso di Rocco, dall’infanzia all’ascesa al successo nel mondo del cinema per adulti, esplorando le relazioni con la famiglia e le figure chiave come Riccardo Schicchi e Moana Pozzi.

THE GENTLEMEN: Infiltrazioni nel Mondo della Cannabis Brittanica

Intrighi e Complicazioni per Eddie Horniman

“The Gentlemen” porta gli spettatori nel mondo dell’eleganza e della criminalità britannica, seguendo le vicende di Eddie Horniman, interpretato da Theo James.

GIRLS5EVA: Il Ritorno delle Pop Star degli Anni ’90

Un’avventura On The Road per le Girls5eva

Le Girls5eva, un gruppo pop femminile degli anni ’90, decidono di ritrovarsi e registrare un nuovo album, dando così inizio a una travolgente avventura on the road.

IRON REIGN: Traffico di Droga tra i Container di **Barcellona

Intrighi e Guerra tra le Reti del Narcotraffico

“Iron Reign” ci porta nel cuore del traffico di droga spagnolo, con il protagonista Joaquin Manchado alle prese con la gestione di un terminal portuale coinvolto in operazioni illecite.

IL PROBLEMA DEI 3 CORPI: L’Invasione Aliena minaccia l’Umanità

Un Mistero Mortale da Risolvere

“Il Problema dei 3 Corpi” ci trasporta in un futuro minaccioso, dove una serie di omicidi tra gli scienziati mette in luce una minaccia aliena in agguato.

SPACEMAN: Un Viaggio Spaziale tra Mysteri e Riconciliazioni

Adam Sandler tra le Stelle e le Relazioni in Crisi

“Spaceman” ci porta nello spazio profondo, seguendo le vicende dell’astronauta Jakub, interpretato da Adam Sandler.

DAMSEL: Una Principessa Guerriera tra Intrighi e Magia

Millie Bobby Brown in un’Avventura Fantasy_

“Damsel” ci catapulta in un regno di magia e inganni, dove una devota damigella interpretata da Millie Bobby Brown si trova a fronteggiare oscure minacce e pericoli inaspettati.

ART OF LOVE: Intrighi e Passione tra Ladri d’Arte

Una Caccia all’Uomo tra Passato e Presente

“Art of Love” ci trasporta nel mondo dell’arte e dell’intrigo, seguendo le vicende di Alin, un agente dell’Interpol alle prese con un ladro d’arte misterioso e affascinante.

IRIS WISH – SOLO UN DESIDERIO: Sogni e Delusioni nell’Amore

Lindsay Lohan tra Sogno e Realtà_

“Iris Wish – Solo un desiderio” ci porta nel cuore di un intreccio amoroso complicato, dove la protagonista interpretata da Lindsay Lohan si trova a dover affrontare la delusione e il dolore di un amore non corrisposto.

SHIRLEY: In Corsa per la Casa Bianca

Regina King nei Panni di Shirley Chisholm_

“Shirley: In Corsa per la Casa Bianca” ci racconta la storia di Shirley Chisholm, la prima deputata afroamericana che si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti nel 1972.

VITE PERDUTE: Mission Impossibile nel Deserto

Un Thriller ad Alto Tensione per Salvare il Mondo

“Vite Perdute” ci catapulta in un’avventura mozzafiato, dove una squadra speciale deve trasportare due camion carichi di esplosivo per fermare una catastrofe imminente in un deserto infuocato.

REST IN PEACE: Tra Fuga e Ossessione

Un Padre in Cerca della Verità

Il film “Riposare in Pace” ci racconta la storia di Sergio, un padre di famiglia oberato dai debiti che decide di fuggire e ricominciare da capo.

Concludendo, il mese di Marzo su Netflix si presenta ricco di contenuti avvincenti e coinvolgenti, adatti a tutti i gusti e le preferenze. Tra drammi criminali, fantasy epici e avventure spaziali, c’è davvero qualcosa per ogni tipo di spettatore in cerca di emozioni forti e storie indimenticabili. Buona visione!