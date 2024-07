Netflix rilascia parzialmente Cobra Kai 6: Date, Cast e Anticipazioni.

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Cobra Kai, la serie che ha conquistato un vasto pubblico con le prime cinque stagioni, ha fatto il suo ritorno su Netflix il 18 luglio con la parte 1 della sesta stagione. Gli appassionati della serie hanno potuto godersi i primi cinque emozionanti episodi, lasciandoli in attesa della parte 2. Scopriamo insieme cosa ci aspetta, dal cast alle future uscite.

Le radici di Cobra Kai: prime due stagioni di successo

La storia di Cobra Kai ha origine con la prima stagione, composta da dieci episodi, uscita su YouTube Red il 2 maggio 2018. La serie, incentrata sul mondo delle arti marziali e concepita come seguito della celebre trilogia degli anni Ottanta Karate Kid, ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Il successo della prima stagione ha poi portato alla produzione e alla messa in onda della seconda stagione nel 2019, giungendo in Italia nel 2020.

L’acquisizione da parte di Netflix

Dopo il boom delle prime due stagioni, Netflix ha acquisito i diritti di Cobra Kai, producendo e distribuendo le successive tre stagioni: la terza, la quarta e la quinta, trasmesse rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023 e composte da dieci episodi ciascuna.

Cobra Kai 6 parte 1: anticipazioni e trama

La sesta stagione di Cobra Kai ha preso il via il 18 luglio con l’uscita dei primi cinque episodi, denominati parte 1. In questa nuova fase, una volta che il Cobra Kai è stato estromesso dalla Valley, gli istruttori e gli allievi si trovano di fronte alla decisione cruciale di partecipare o meno al Sekai Taikai, il campionato mondiale di karate. Gli spettatori dovranno attendere per scoprire cosa riserverà il resto della stagione, ma fino a quando?

Cobra Kai 6 parte 2: la data di uscita

Netflix ha già fissato la data d’uscita della seconda parte della sesta serie di Cobra Kai: il 28 novembre 2024. Nel frattempo, la casa di produzione sta pianificando il gran finale della serie, che si concretizzerà nella settima stagione di Cobra Kai articolata in tre parti.

Il cast completo di Cobra Kai 6

Tra i protagonisti di Cobra Kai 6 figurano Ralph Macchio , William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio e molti altri.

Dietro le quinte di Cobra Kai

La sceneggiatura di Cobra Kai è firmata da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, che svolgono anche il ruolo di produttori esecutivi attraverso la loro società Counterbalance Entertainment. Inoltre, Will Smith, James Lassiter, Caleeb Pinkett e Ralph Macchio e William Zabka partecipano attivamente alla produzione esecutiva, insieme a Susan Ekins in collaborazione con Sony Pictures Television.

Cobra Kai continua a stupire e appassionare il pubblico con la sua trama avvincente e il cast eccezionale. Non resta che attendere con trepidazione l’uscita della parte 2 della sesta stagione e i futuri sviluppi della serie.