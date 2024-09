New York: è in arrivo la piscina fluttuante +POOL sull’East River, un progetto per la comunità

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Grande Mela continua a spingersi oltre i confini dell’immaginabile, e l’innovativo progetto di una piscina fluttuante, +POOL, ne è la dimostrazione. Situata all’altezza del Lower East Side, precisamente a Pier 35, la piscina rappresenta un’iniziativa significativa per le comunità meno privilegiata della città. Grazie a un finanziamento di 150 milioni di dollari, l’obiettivo è di offrire un luogo sicuro e inclusivo per il divertimento e la salute dei residenti. Questo progetto è il risultato di una partnership tra il governatore Kathy Hochul e il sindaco Eric Adams, evidenziando l’importanza di un impegno pubblico per il benessere collettivo.

Un progetto rivoluzionario: la piscina fluttuante +POOL

Origini e obiettivi del progetto

La piscina fluttuante +POOL è stata concepita dall’organizzazione no profit ‘Friends of +POOL’ e rappresenta una risposta innovativa alle necessità delle comunità di New York. Nonostante la città sia conosciuta per il suo lusso, questo progetto offre un’opportunità di accesso alle infrastrutture ricreative a chi abita nelle zone meno servite. L’intento è chiaro: fornire agli abitanti spazi sicuri e piacevoli dove poter nuotare e godere dell’acqua in un ambiente urbano. Con una forma ispirata a una croce che funge da simbolo di unione tra le diverse esigenze della popolazione, +POOL è destinata a diventare un punto di riferimento per la comunità.

Finanziamenti e sostenibilità

Il progetto è sostenuto dall’iniziativa ‘Ny Swims’, un ambizioso programma del governo statale, che rappresenta il più alto investimento in piscine dalla fine del New Deal. Questo finanziamento di 150 milioni di dollari non solo facilita la realizzazione di +POOL, ma amplifica anche gli sforzi per potenziare le infrastrutture pubbliche nei quartieri a rischio, contribuendo a creare maggiori opportunità di svago per tutti i cittadini.

Nel comunicato ufficiale, il governatore Hochul ha sottolineato l’importanza di spazi sicuri per le famiglie e i giovani di New York, esprimendo l’aspettativa che +POOL possa diventare un simbolo di come l’innovazione possa rispondere alle sfide sociali contemporanee. Un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita, specialmente in un contesto in cui il riscaldamento globale provoca un incremento delle temperature.

Caratteristiche uniche di +POOL

Design e tecnologia innovativa

Il design di +POOL non è solo accattivante, ma anche intelligente dal punto di vista ecologico. Essa utilizza un sistema di filtrazione innovativo che permette di mantenere l’acqua pulita senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Grazie a questa tecnologia, +POOL sarà capace di garantire un livello microbiologico sicuro per nuotare, rendendola un’isola di tranquillità nel traffico e nel caos di New York.

La piscina è pensata per rispondere a diverse esigenze: sarà divisa in quattro sezioni distinte per accontentare i nuotatori di tutti i livelli, dai bambini ai professionisti, passando per chi semplicemente desidera rilassarsi. Con una superficie totale di oltre 830 metri quadrati, +POOL si preannuncia come un vero e proprio paradiso acquatico in mezzo all’urbano.

Tempistiche e futuro della piscina

I lavori per la piscina galleggiante hanno già preso il via, e i test sul sistema di filtrazione sono stati avviati con successo. Se tutto procederà come previsto, è atteso un parziale completamento per l’estate del 2025, dove una prima sezione di circa 183 metri quadrati sarà accessibile al pubblico. La realizzazione completa del progetto dipenderà dall’esito dei test sul filtraggio dell’acqua. L’intento è quello di creare non solo uno spazio per nuotare, ma anche una risposta concreta ai cambiamenti climatici e alle sfide che la città si trova ad affrontare.

Con +POOL, New York dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare e rispondere attivamente alle esigenze della comunità, in un contesto in cui l’acqua diventa non solo un luogo di svago, ma anche una risorsa fondamentale per il benessere collettivo.