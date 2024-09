Nicola Pietrangeli festeggia 91 anni: un tuffo nel passato tra sport e Dolce Vita a Bologna

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, ha recentemente celebrato il suo novantunesimo compleanno nella suggestiva cornice del Tennis Club Giardini Margherita a Bologna. L’evento è stato caratterizzato dalla presentazione del biopic “Nicola vs. Pietrangeli“, un documentario che non solo racconta la carriera sportiva dell’atleta, ma esplora anche la sua affascinante vita fuori dai campi da tennis, in un mondo che ha abbracciato il jet set internazionale e le celebrità del cinema.

Un documentario ricco di emozioni e ricordi

La produzione e il contesto

Il biopic “Nicola vs. Pietrangeli” è frutto di un lavoro corale, prodotto da Gabriella Carlucci con The Arena per Rai Documentari, in collaborazione con Istituto Luce e La Dreccera Productions, e patrocinato dalla Regione Lazio. La regia è firmata da Antonio Centomani, che ha saputo intrecciare abilmente le testimonianze di amici, familiari e personaggi noti che hanno condiviso un tratto di vita con Pietrangeli. Il documentario andrà in onda su Rai 3 il 15 settembre alle 23.15, promettendo un’ora di ricordi e aneddoti che celebrano non solo i successi sportivi, ma anche il fascino e la vita sociale di una leggenda del tennis italiano.

La trama del biopic

Il filmato si propone di offrire un ritratto completo di Pietrangeli, alternando scene della sua carriera tennistica a momenti privati e significativi della sua vita personale. Lo spettatore avrà l’opportunità di ascoltare storie, racconti e prospettive uniche da parte di chi ha vissuto accanto a lui, rendendo omaggio a un uomo che ha saputo destreggiarsi tra le sfide agonistiche e le luci della ribalta. Gli aneddoti raccontati nel documentario mostrano non solo la determinazione e il talento di un grande sportivo, ma anche un carattere vivace e una personalità affascinante, che ha attratto attori e attrici di fama mondiale.

Gli insegnamenti di una vita da campione

La carriera atletica di Pietrangeli

Pietrangeli ha segnato il tennis italiano con traguardi eccezionali e record ancora imbattuti. La sua carriera è stata un viaggio entusiasmante che lo ha portato a trionfare nella Coppa Davis e a farsi un nome tra i grandi sportivi della sua epoca. A sessantanove anni dalla sua entrata nel mondo del tennis, Pietrangeli riflette con un sorriso su quanto facedero i suoi successi. “Molti mi dicono che se mi fossi allenato di più avrei avuto una carriera ancor più brillante. Ma mi sarei divertito molto meno”, confessa, evidenziando un’epoca in cui il tennis era giocato principalmente per il piacere e la passione.

Uno sguardo sulla vita sociale

L’immagine di Pietrangeli è quella di un uomo che ha saputo godere delle opportunità offerte dalla vita, lasciando un’impronta non solo nel tennis ma anche nel jet set internazionale. Le sue relazioni con star del calibro di Marcello Mastroianni, Charlton Heston e attrici famose come Brigitte Bardot e Anita Ekberg, rappresentano un capitolo affascinante della sua storia. “La mia vita è stata bellissima e ricca di esperienze uniche, rese possibili anche dal fatto che, a quel tempo, il tennis si giocava per amore dello sport e non solo per la gloria e i compensi di oggi”, riflette Pietrangeli, evidenziando il cambiamento nell’approccio al professionismo sportivo.

Uno sguardo finale sul documentario

Un ritratto anomalo del campione

Il direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi, dichiara che il film offre un’immagine poco convenzionale di Pietrangeli: un campione sportivo che non si dedicava esclusivamente all’allenamento e alla preparazione fisica, ma che privilegiava le relazioni sociali e gli amici. Zappi definisce il documentario come un “ritratto molto divertente, ma anche bizzarro e sopra le righe”, promettendo agli spettatori un intrattenimento di alta classe, che riflette l’assoluta unicità di un personaggio che ha saputo affermarsi nel cuore della Dolce Vita italiana.

Ritratto quindi non solo di un campione, ma di un uomo che ha vissuto una vita ricca di colori e incontri indimenticabili, il biopic “Nicola vs. Pietrangeli” si candida a diventare un tributo imperdibile, portando in scena le storie e le emozioni di un’epoca e di un uomo che hanno saputo lasciare il segno.