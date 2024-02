Notizie Serie TV del Giorno: Accordi e Prolungamenti

Patrick McKay e JD Payne, showrunner di “Gli Anelli del Potere – Il Signore degli Anelli“, hanno prolungato il loro accordo con Amazon MGM Studios, firmando un accordo triennale per la società 10.40 PM Productions. Questa notizia apre la strada a un rinnovo per una terza stagione della serie, suggerendo un futuro promettente per una produzione di alto livello come questa.

Spinoff di NCIS e di Ray Donovan: Nuovi Sviluppi

Paramount ha confermato la strategia di concentrarsi su franchise e titoli noti al pubblico, annunciando uno spinoff di NCIS incentrato su Ziva David e Tony Di Nozzo. La serie, composta da 10 episodi, sarà disponibile in streaming su Paramount+, con Michael Weatherly e Cote de Pablo nei ruoli principali, sotto la regia di John McNamara.

Una Nuova Serie Vagamente Ispirata ad Ray Donovan e Suits L.A.

La Paramount+ ha ordinato anche “The Donovans“, una serie che si ispira all’universo di Ray Donovan, con Guy Ritchie alla regia e Ronan Bennett come autore. La trama segue i Donovan mentre lavorano in Europa, affrontando vecchie alleanze in crisi e tradimenti che mettono a rischio i loro affari. Inoltre, Lex Scott Davis sarà la protagonista del pilot NBC di “Suits L.A.“, accanto a Stephen Amell e Josh McDermitt, interpretando il personaggio di Erica Rollins.

Apple TV+ e NBC: Nuove Serie Tv in Arrivo

Apple TV+ ha annunciato l’ordinazione di “Neuromancer“, una serie di 10 episodi ispirata al romanzo di William Gibson, che racconta la storia di un super-hacker di nome Case e della sua partner Molly, una letale assassina. Nel frattempo, la NBC ha confermato la produzione di “The Hunting Party“, un procedurale prodotto da Universal che segue un gruppo di investigatori nella caccia ai criminali più pericolosi del paese fuggiti da una prigione segreta.

Aggiornamenti sulle Nuove Serie TV: Casting e Partecipazioni Speciali

Yvonne Strahovski è stata confermata come protagonista del thriller-horror “Teacup“, mentre Jessica Green sarà la protagonista dello spinoff di The Librarians intitolato “The Librarians: The Next Chapter“. Inoltre, Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, Dan Bucatinsky, George Wallace e Tony Goldwyn saranno guest star nella terza stagione di “Hacks“. Altri attori come David Dastmalchian, Alexander Skarsgard e molti altri si uniranno al cast di varie serie TV in lavorazione.