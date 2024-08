Nubifragio devasta l’Irpinia: case allagate e automobilisti intrappolati, nessun ferito segnalato

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Redazione

Un forte nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio diversi comuni dell’IRPINIA, causando allagamenti e difficoltà nella circolazione. Grazie all’intervento tempestivo delle autorità, al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Numerosi volontari e forze dell’ordine stanno lavorando per affrontare l’emergenza, che ha messo a rischio la sicurezza dei residenti.

Allagamenti e difficoltà lungo le strade

Situazioni critiche nei comuni colpiti

Le intense precipitazioni hanno causato un riscontro devastante in comuni come BAIANO, MUGNANO DEL CARDINALE e SIRIGNANO, situati al confine tra le province di AVELLINO e NAPOLI. Le strade, trasformate in fiumi di acqua e fango, hanno reso difficoltoso il transito, intrappolando diversi automobilisti. Report dalla zona confermano che le automobili abbandonate lungo le strade sono diventate un simbolo della violenza del maltempo, con diversi incidenti segnalati nei vari centri.

I soccorritori hanno raccontato di uno scenario di devastazione, con case sommerse dall’acqua e auto trascinate dalla forza del fiume. Le operazioni di salvataggio sono state accelerate dalla collaborazione tra Protezione Civile, forze dell’ordine e gruppi di volontariato, impegnati a estrarre le persone intrappolate. Le autorità locali hanno chiuso alcune strade per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso e per garantire la sicurezza di tutti.

I soccorsi e le operazioni in corso

Durante le operazioni, si è reso necessario il coordinamento tra diversi enti e organizzazioni. Molti automobilisti bloccati nella tempesta sono stati tratti in salvo. Gli interventi di soccorso, spesso resi difficili dalla visibilità ridotta e dalle condizioni avverse, hanno richiesto un impegno straordinario da parte di tutti i soggetti coinvolti. Gli operatori della Protezione Civile hanno utilizzato gommoni e attrezzature specializzate per raggiungere le persone isolate in aree difficilmente accessibili.

Un episodio particolarmente preoccupante ha coinvolto un ragazzo di 12 anni, che è riuscito a mettersi in salvo grazie al suo tempismo e alla prontezza di spirito. Il giovane, soccorso mentre si trovava nell’abitazione invasa dall’acqua, ha trovato riparo al piano superiore dell’edificio. Il salvataggio di questo ragazzo ha rappresentato un momento di sollievo in una situazione altrimenti drammatica.

Chiusure stradali e miglioramento delle condizioni meteo

Impatto sulla viabilità locale

Le autorità stradali hanno emesso comunicati riguardanti la chiusura temporanea dell’A16 NAPOLI-CANOSA, una delle principali arterie di collegamento, a causa della caduta di un muro di contenimento e della presenza di detriti sulla carreggiata. Le chiusure sono state necessarie per garantire la sicurezza degli automobilisti e per consentire ai mezzi di soccorso di operare senza ostacoli. Nelle aree più colpite saranno effettuati lavori di ripristino a seguito dei danni causati dall’intensità del maltempo.

Un’allerta ridimensionata

Mentre le operazioni di soccorso proseguono, il cielo sulla zona ha iniziato a schiarirsi, portando un miglioramento delle condizioni meteo. Questo cambiamento ha facilitato le operazioni di recupero e ha dato una tregua agli abitanti locali, che sono stati soggetti a un livello di ansia e preoccupazione molto elevato. Le autorità sono ora impegnate a monitorare la situazione e a garantire che non ci siano ulteriori rischi per la popolazione.

La situazione continua a evolversi e le misure di sicurezza escluse in precedenza vengono rivalutate costantemente nella speranza di restituire la normalità ai cittadini di questi comuni duramente colpiti.

Una comunità resiliente in fase di recupero

Prossimi passi per i residenti

Le comunità di BAIANO, MUGNANO DEL CARDINALE e SIRIGNANO stanno affrontando sfide significative per il recupero post-nubifragio. Le autorità locali si preparano a fornire assistenza e supporto ai residenti colpiti, mentre i soccorritori continuano ad operare nella zona. Saranno messe in atto misure per garantire la sicurezza domestica e la stabilità delle strutture.

Il coinvolgimento della comunità è essenziale in questa fase; molti gruppi di volontariato stanno organizzando raccolte di fondi e campagne di supporto per aiutare le persone più vulnerabili. Questo spirito di solidarietà rappresenta una risposta positiva a una tragedia che ha messo a dura prova la resilienza dei cittadini.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione, restituendo servizi essenziali e assistenza a chi ha subito danni. Le operazioni di recupero si preannunciano lunghe, ma la determinazione e la collaborazione tra le varie istituzioni e la comunità locale sono gli elementi chiave per affrontare questa emergenza.