Nuove aree ludiche e fitness a Roma: 25 strutture pronte in 9 municipi entro il 2025

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un passo significativo nella valorizzazione degli spazi verdi romani è stato compiuto con l’approvazione della delibera da parte della Giunta. Il progetto, lanciato dall’Assessora Sabrina Alfonsi, prevede la creazione di 25 nuove aree tra ludiche e fitness, e rappresenta un investimento di oltre 2,3 milioni di euro. La decisione di ampliare queste aree risponde a una crescente richiesta di spazi aperti utilizzabili dai cittadini per attività ricreative e sportive. Dettagli sull’implementazione e sui luoghi scelti per queste strutture sono stati resi noti, indicando un chiaro impegno dell’Amministrazione verso il miglioramento della qualità della vita nei vari quartieri della capitale.

Obiettivi e investimenti del progetto

Un aumento dell’accessibilità ai parchi

L’iniziativa mira a potenziare le aree verdi della città, facendo leva sulla creazione di nuovi spazi e sulla riqualificazione delle strutture esistenti. Come affermato dal Sindaco Roberto Gualtieri, il progetto si articola in interventi specifici volti a garantire maggiori opportunità per tutti i cittadini di godere di momenti all’aperto, specialmente per i bambini e gli adulti appassionati di attività fisica. Nella sua dichiarazione, Gualtieri ha sottolineato l’importanza di rendere i giardini e i parchi non solo luoghi di svago, ma anche centri di aggregazione sociale e culturale.

Un lavoro di progettazione accurato

L’Assessora Sabrina Alfonsi ha messo in evidenza il contributo fondamentale fornito dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, i quali hanno svolto un lavoro meticoloso di progettazione. Tale collaborazione ha garantito che l’amministrazione avesse un quadro chiaro e dettagliato degli interventi da realizzare entro il 2025. La maggior parte delle nuove aree fitness e ludiche sarà pianificata in zone che attualmente non dispongono di tali attrezzature, accogliendo anche segnalazioni e richieste dalla comunità locale.

Dettagli sui progetti nei municipi

Interventi nel Municipio I e II

Nel Municipio I, è previsto il rifacimento della pavimentazione al Parco della Resistenza, dove sarà realizzata un’area fitness. Allo stesso modo, nel Municipio II, si prevede la creazione di una nuova area fitness nel Parco Virgiliano, ampliando le possibilità per la pratica sportiva nella zona.

Sviluppi nel Municipio IV

Nel Municipio IV, ci si aspetta un notevole incremento delle strutture ludiche e fitness con quattro diversi interventi. Ad esempio, al Parco Andrea Campagna nascerà un’area ludica dedicata al tema del viaggio. Villa Fassini verrà trasformata con la creazione di una palestra all’aperto, mentre al Parco Aldo Tozzetti verrà allestita un’area ludica con una speciale pavimentazione antitrauma, focalizzata sull’alimentazione. Infine, il Parco Nuovo Auspicio ospiterà un nuovo playground, ampliando ulteriormente le opportunità di svago per i più giovani.

Nuove strutture nel Municipio V e VI

Anche il Municipio V vedrà l’installazione di una nuova area fitness in Via Herbert Spencer, dotata di un pavimento antishock. Nel Municipio VI, invece, sono previsti sette interventi, tra cui la creazione di un’area ludica a tema fattoria al Parco Luigi Gastinelli e la realizzazione di due aree fitness e un playground al Parco Peppino Impastato, progettato come un percorso di running integrato con l’area esistente.

Progettazione e realizzazione nei restanti municipi

Attività nel Municipio VII e VIII

Proseguendo nel Municipio VII, si prevede l’installazione di un’area ludica a tema astronomico al Parco Santarelli. Il Parco Salvator Allende vedrà la creazione di una nuova area fitness, con pavimentazione antitrauma, insieme a un playground per attività sportive. Un’area cani, di circa 3.500 mq, sarà progettata in modo da offrire uno spazio adeguato per gli animali domestici.

Nel Municipio VIII, il Parco Robert Scott sarà oggetto di una riqualificazione completa dell’area ludica esistente, oltre alla creazione di un nuovo parco giochi per i più piccoli e di un’area fitness.

Ultimazione del progetto nel Municipio IX e XII

Nel Municipio IX, sono previsti tre interventi, tra cui una grande area ludica a Eur Papillo, dotata di recinzione metallica, e un’area tematica sul giardino musicale al Parco di Decima. Infine, nel Municipio XII, in Via Ettore Rolli saranno installate attrezzature da fitness, mentre a Villa Pamphilj si prevede la sostituzione totale delle attrezzature esistenti per migliorare l’offerta di servizi per i cittadini.

L’intero progetto si pone come una risposta concreta alle necessità della comunità locale, con l’obiettivo di arricchire l’offerta di spazi verdi e strutture per la pratica sportiva nella capitale italiana. Si attende ora l’avvio delle progettazioni definitive, previste nei prossimi mesi, per dare il via ai lavori nel 2025.