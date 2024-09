Nuove perturbazioni sul territorio italiano: settembre si chiude con sole e ottobre inizia con pioggia

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Con l’arrivo di ottobre, l’Italia si prepara a una nuova fase meteorologica caratterizzata da significative perturbazioni. A partire dalla prima settimana del mese, il tempo sarà influenzato da correnti atlantiche che porteranno pioggia, soprattutto nelle regioni Centro-Nord. Mentre domani si assisterà a condizioni prevalentemente soleggiate nelle ultime ore di settembre, le previsioni suggeriscono un cambiamento radicale a partire dal primo ottobre, con l’arrivo di rovesci e nuvolosità marcata.

Situazione attuale: sole e temperature nella media

L’ultimo giorno di settembre si presenta con un cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese, con temperature che si attestano su valori medi per la stagione. Secondo i meteorologi, in Sicilia si raggiungeranno le massime più elevate, attorno ai 28°C, ben lontane dai picchi estivi di 34-35°C registrati nei giorni scorsi. Anche in Sardegna e Calabria si segnalano temperature comprese tra i 25 e 27°C, mentre Roma ed Napoli si fermano rispettivamente a 24°C e 23°C. Solo i settori alpini, in particolare la Valle d’Aosta, potranno sperimentare qualche piovasco isolato, mentre il resto del territorio gode di condizioni meteo favorevoli, sotto l’occhio vigile della comunità meteorologica, come affermato da iLMeteo.it.

Un netto cambiamento rispetto ai giorni scorsi caratterizzati da tempo “africano” si prefigura all’orizzonte, preparando la popolazione a nuove condizioni climatiche.

L’inizio di ottobre: l’arrivo delle piogge

Con l’inizio di ottobre, il panorama meteorologico si trasformerà drasticamente. Martedì 1, infatti, il mattino vedrà l’arrivo di rovesci intermittenti tra Liguria di Levante e Alta Toscana, con un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche previsto per il pomeriggio e la sera. A partire da mercoledì 2, le piogge si intensificheranno e si estenderanno su gran parte del Centro-Nord, con la previsione di un clima più fresco dopo l’ultimissimo bel tempo. Al Sud, invece, nonostante la perturbazione atlantica, si manterranno schiarite, con temperature che potranno toccare i 31°C in Sicilia e 27-28°C nel resto delle regioni meridionali. Un richiamo caldo prefrontale avverrà, portando venti sudoccidentali che accompagneranno l’ingresso della perturbazione.

Giorni critici: giovedì e venerdì

Secondo le previsioni, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre si preannunciano come le giornate più difficili della settimana. Soprattutto il Centro e il Sud della Penisola subiranno un peggioramento significativo, con intense piogge attese in Emilia-Romagna, Toscana e gran parte del Centro-Sud. Solo il Nord-Ovest avrà brevi schiarite, mentre il resto dell’Italia vivrà un inasprimento delle condizioni meteorologiche a causa di un ciclone in movimento verso i Balcani. La struttura del maltempo risulta essere piuttosto lenta nella sua evoluzione, il che implica la permanenza della pioggia anche durante il fine settimana, specialmente nel Lazio, Abruzzo e Molise, mentre in altre zone sarà possibile un ritorno prevalente del sole.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Lunedì 30 settembre presenterà un cielo nuvoloso al Nord con rare piogge, mentre al Centro si registreranno momenti di sole e al Sud il tempo rimarrà sereno. Martedì 1 ottobre sarà contraddistinto da un aumento della nuvolosità al Nord con piovaschi intermittenti, e condizioni più inconsuete al Centro, con nubi e piogge occasionali. Al Sud, il clima sarà prevalentemente soleggiato e caldo. Mercoledì 2 ottobre segnalerà un cambiamento significativo, poiché il Nord sperimenterà piogge diffuse e il Centro avrà un cielo coperto, con rovesci sull’alta Toscana. Al Sud, comunque, la situazione rimarrà favorevole con maggiori schiarite e temperature in rialzo.

Si prospetta un passaggio climatico intenso, dando il via a una settimana all’insegna di maltempo persistente, seguita da un graduale miglioramento previsto nel weekend.