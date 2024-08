Nuove scoperte sui tumori: rivelato il ruolo cruciale della proteina p62 nell’instabilità cromosomica

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La ricerca scientifica continua a fare passi avanti nel comprendere i meccanismi alla base dei tumori. Recentemente, un team internazionale di ricercatori, guidato dal professor Stefano Santaguida dell’Istituto europeo di oncologia, ha individuato la proteina p62 come un elemento fondamentale per sostenere la vita delle cellule tumorali e per la loro capacità di metastatizzarsi. Questi risultati, pubblicati sulla prestigiosa rivista ‘Science‘, offrono nuove prospettive sia per la diagnosi che per il trattamento del cancro.

Instabilità cromosomica: il caos all’interno delle cellule tumorali

Cos’è l’instabilità cromosomica e come influisce sui tumori

L’instabilità cromosomica è una caratteristica distintiva delle cellule tumorali, che si manifesta attraverso la frequente distribuzione errata dei cromosomi durante la divisione cellulare. Questo fenomeno porta a una serie di problemi cellulari, creando un ambiente di caos che favorisce la proliferazione incontrollata delle cellule tumorali. In particolare, l’instabilità cromosomica permette la formazione di diversi assetti cromosomici, i cosiddetti cariotipi, all’interno dello stesso tumore. Questa diversità conferisce un vantaggio significativo alle cellule tumorali, rendendole più resistenti ai trattamenti farmacologici.

Un aspetto allarmante dell’instabilità cromosomica è la produzione di micronuclei. Queste piccole strutture, che si formano al di fuori del nucleo principale, contengono DNA danneggiato e sono spesso incapaci di recuperare correttamente la propria integrità. La presenza di micronuclei non solo rappresenta un segnale di errore, ma si traduce anche in ulteriori difficoltà di riparazione e riflessione dei problemi genetici all’interno della cellula. Le cellule tumorali, quindi, non solo riescono a evitare la morte cellulare ma si adattano rapidamente, aumentando le loro possibilità di sopravvivenza e diffusione.

La proteina p62: un giocatore chiave nell’instabilità cromosomica

Nel contesto di questa ricerca, la proteina p62 si rivela centrale. Fino ad oggi, non era chiaro come questa proteina giocasse un ruolo nell’instabilità cromosomica. Tuttavia, il team di Santaguida ha dimostrato che p62 interferisce con i meccanismi di riparazione dell’involucro nucleare dei micronuclei. In particolare, la perdita della funzione di riparazione porta alla rottura dello strato protettivo, che espone il DNA contenuto ai danni esterni.

Le implicazioni di questa scoperta sono enormi. Comprendendo il ruolo di p62, i ricercatori possono avvicinarsi a strategie di intervento più mirate. La possibilità di prendere di mira p62 come bersaglio terapeutico potrebbe aprire nuove strade nella lotta contro il cancro, rendendo le cellule tumorali più vulnerabili e facilitando l’efficacia dei farmaci.

Studi internazionali e prospettive future

Collaborazioni globali nella lotta contro il cancro

Questa significativa ricerca è frutto di una collaborazione tra vari centri di eccellenza in oncologia a livello mondiale, tra cui prestigiose istituzioni negli Stati Uniti e in Israele. La sinergia internazionale permette di integrare diverse competenze e approcci terapeutici, contribuendo a una comprensione più profonda dei meccanismi tumorali. Tra i centri coinvolti ci sono il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, la Harvard Medical School di Boston e l’università di Tel Aviv, oltre a importanti istituzioni italiane come l’università di Palermo e l’Ospedale San Raffaele di Milano.

La rilevanza clinica della scoperta

Le conclusioni a cui è giunto il team di Santaguida non rimangono solo su un piano teorico, ma hanno importanti risvolti clinici. Dallo studio emerge che i tumori con alta instabilità cromosomica e elevati livelli di p62 presentano una prognosi peggiore, suggerendo che questa proteina possa fungere da marcatore prognostico. Se validata ulteriormente, p62 potrebbe non solo diventare un indicatore utile nella diagnosi dei tumori, ma anche un obiettivo per terapie innovative.

Il mondo della ricerca oncologica è in continua evoluzione e scoperte come quella della proteina p62 sono fondamentali per affrontare le sfide poste dal cancro. La profonda comprensione di questi meccanismi cellulari potrebbe trasformare il panorama terapeutico, offrendo nuove speranze per i pazienti colpiti da questa malattia complessa.