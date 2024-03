Nuovo appuntamento a Amici: Ayle e Nahaze convocati in studio da Zerbi - Occhioche.it

Nell’ultimo episodio del daytime di Amici trasmesso su Canale 5, l’attenzione è focalizzata sui preparativi per l’inizio del Serale. Chi saranno gli ultimi allievi a conquistare un posto nella fase finale del programma televisivo? Durante l’episodio, dopo la proposta di Anna Pettinelli a Lil Jolie, due concorrenti particolarmente discussi, Nahaze e Ayle, vengono convocati in studio da Rudy Zerbi insieme alla stessa Pettinelli. L’atmosfera si fa tesa in studio, ma la professoressa dei due allievi cerca di tranquillizzarli, invitandoli a prendere la situazione con ironia.

Le rivelazioni nel daytime di Amici

Nel corso del programma, Rudy Zerbi fa il suo ingresso in studio portando con sé due vassoi di barchette di carta, dando il via a una serie di confronti e tensioni tra i presenti. Ayle e Nahaze esprimono le proprie preoccupazioni riguardo alla classifica e alle possibili conseguenze sul loro percorso nel talent show. Anna Pettinelli, dal canto suo, non esita a difendere la propria posizione, provocando un acceso scambio di battute con Zerbi. Alla fine, è Maria De Filippi a rivelare l’esito del televoto, annunciando i nomi dei concorrenti che si trovano ai primi posti della classifica, tra cui spiccano quelli di Kumo, Sarah, Giovanni, Lil Jolie, Kia, Nahaze e Ayle.