“Nutrizione a portata di mano: Davide Crispini, il ‘Doc onesto di TikTok’, svela la verità alimentare”

Ultimo aggiornamento il 20 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

Presentazione del libro a Roma

Il 20 febbraio 2025, il centro commerciale Euroma2 di Roma ha ospitato la presentazione del nuovo libro di Davide Crispini, conosciuto come il “Doc onesto di TikTok“. L’evento ha suscitato l’interesse di numerosi appassionati di nutrizione e salute, desiderosi di scoprire le innovazioni proposte dall’autore. Il libro, intitolato “Nutrizione a portata di mano. Dalla dieta Mediterranea alla dieta Chetogenica”, è stato pubblicato il 13 febbraio 2025 da Frascati&Serradifalco editori, rappresentando una risorsa fondamentale per chi cerca di orientarsi nel complesso panorama dell’alimentazione.

Dettagli dell’incontro

L’incontro si è svolto il 21 febbraio 2025, alle ore 17, nella zona talk del centro commerciale, di fronte alla libreria Feltrinelli. La giornalista Francesca Parisella, conduttrice del programma Rai “Elisir”, ha moderato l’evento, intervistando Crispini e permettendo al pubblico di approfondire i temi trattati nel libro e le motivazioni che hanno spinto l’autore a scriverlo.

Obiettivi del libro

Il libro di Crispini si propone di sfatare i falsi miti legati all’alimentazione, un argomento di grande attualità. Le scelte alimentari quotidiane sono spesso influenzate da strategie di marketing aggressive, che promuovono cibi non sempre adatti alle reali necessità biologiche dell’organismo umano. In un contesto in cui le informazioni errate abbondano, il lettore si trova a dover navigare in un labirinto di messaggi contraddittori. Con “Nutrizione a portata di mano”, Crispini intende guidare i lettori attraverso questa confusione, offrendo un approccio chiaro e accessibile alla nutrizione.

Contenuti e approccio

Il testo affronta in modo diretto e semplice i temi più controversi legati all’alimentazione, con l’intento di fornire strumenti utili per decisioni consapevoli. Crispini invita i lettori a riflettere sulle proprie scelte alimentari, proponendo consigli pratici per una spesa sana e mirata. La lettura di questo libro rappresenta un’opportunità per chi desidera migliorare il proprio benessere attraverso una nutrizione informata e consapevole.

Chi è Davide Crispini

Davide Crispini è un esperto dietista e nutrizionista che ha intrapreso un percorso professionale di successo. A soli 28 anni, è diventato direttore didattico del Corso di laurea in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata, dove attualmente insegna Tecniche dietetiche applicate. La sua presenza sui social media è caratterizzata da un forte impegno a favore della consapevolezza alimentare, con l’obiettivo di rendere le persone libere nelle loro scelte. Onestà e trasparenza sono i principi fondamentali che guidano la sua attività di comunicazione, con l’intento di ispirare un cambiamento positivo nella vita delle persone.