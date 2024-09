Oliviero Toscani: parla per la prima volta in tv della sua malattia e della morte su La7

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Oliviero Toscani, noto fotografo e artista, affronta la sua recente diagnosi di amiloidosi in un’intervista toccante durante la trasmissione “In Onda” su La7. Dopo aver condiviso la sua condizione sul Corriere della Sera, Toscani ha deciso di parlare in televisione, rivelando il suo modo di fare i conti con la malattia e con la possibilità di una vita che sta scivolando via. Le sue parole affrontano tematiche pesanti come la morte, ma con un’inaspettata lucidità, che riflette il suo approccio diretto e onesto nei confronti della vita e della sofferenza.

Oliviero Toscani e la sua lotta contro l’amiloidosi

La sfida quotidiana con la malattia

Nel suo intervento a “In Onda“, Toscani ha descritto in modo crudo e diretto la sua condizione di salute. L’amiloidosi, una patologia rara e invalidante, lo costringe a rivedere molte delle sue abitudini quotidiane. “È veramente personale non riuscire a muoversi e fare quello che pensi di voler fare,” ha affermato Toscani, esprimendo il suo dolore per l’impossibilità di vivere pienamente la sua vita da fotografo e creativo. L’artista ha sottolineato quanto sia difficile affrontare la malattia, non solo per i limiti fisici imposti, ma anche per il carico emotivo che comporta.

Il fotografo ha parlato della sua vita professionale e di come questa situazione influisca sulla sua creatività. Toscani, che ha sempre affrontato la vita con una visione artistica, ora si trova a combattere contro una condizione che mina la sua capacità di esprimersi attraverso l’arte. “Diventa problematico vivere ogni giorno così,” ha detto, evidenziando il pesante fardello che la malattia porta con sé. Questa testimonianza non è solo una riflessione sull’amiloidosi, ma un invito a tutti a confrontarsi con questioni di salute e vulnerabilità.

Un discorso sincero sulla morte

Le parole di Toscani non si limitano alla malattia, ma si estendono a un tema che molti trovano difficile affrontare: la morte. Bruscamente, ha affermato che la questione della fine della vita non lo spaventa. Ha citato una conversazione con suo figlio Rocco, che ha rivelato che le sue ceneri potrebbero essere disperse in un modo piuttosto inusuale: “Le butterà sulla pila delle feci dei cavalli,” ha riso Toscani. Questo approccio, che potrebbe sembrare macabro per alcuni, riflette una grande libertà mentale e una volontà di abbracciare la verità della vita e della morte.

“Quando è finito, è finito,” ha affermato, evidenziando la sua accettazione della mortalità e la consapevolezza che il ricordo di una persona, per quanto significativo, alla fine svanisce. Toscani ha messo in discussione il valore del ricordo, dicendo che, benché ci siano figure storiche come Socrate e Leonardo da Vinci di cui si possa sottolineare l’importanza, infine la vita è limitata dal tempo. Questo discorso sull’inevitabilità della fine invita a una riflessione profonda sulla vita stessa e su come essa venga vissuta.

Infine, l’eredità di Toscani

Un contributo al mondo della fotografia e oltre

Oliviero Toscani non è solo un fotografo; è un’icona culturale che ha incrociato arte, comunicazione e critica sociale. Il suo lavoro ha sempre provocato dibattiti, grazie alla capacità di catturare la realtà e di sfidare le convenzioni attraverso immagini potenti e iconiche. Nonostante le avversità, la sua visione rimane chiara, come dimostrato durante l’intervista.

Anche nei momenti più difficili, Toscani riesce a mantenere la sua voce distintiva e il suo impegno verso una comunicazione sincera. La sua storia rappresenta un forte richiamo all’umanità di affrontare la realtà della vita e della morte con coraggio e autenticità. Il fotografo, con la sua consueta franchezza, ha mostrato che anche in presenza di una malattia così devastante, si può continuare a vivere nel modo più pieno possibile.

La sua testimonianza è un invito a riflettere su quanto preziosa sia la vita e su come affrontare le sfide possa rivelarsi un momento di crescita. Per chi segue il suo percorso e il suo operato, Toscani rimane un esempio di resilienza e determinazione, in grado di ispirare le nuove generazioni di artisti e sognatori.