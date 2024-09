Oltre dodici chilometri di coda sull’A10: disagi per i lavori tra Albenga e Finale Ligure

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Sulla A10 Savona-Ventimiglia si registrano pesanti disagi al traffico a causa di interventi di manutenzione. Le lunghe code, che superano i dodici chilometri in direzione Italia, si estendono tra Albenga e Finale Ligure, mentre anche la direzione opposta non è esente da problemi significativi. Concessioni del Tirreno ha comunicato che sono attualmente segnalati otto chilometri di coda tra Savona e Feglino, in direzione Francia, aggravati dalla presenza di lavori in corso. La situazione è ulteriormente complicata dalla chiusura della Strada Aurelia a Noli, dove è avvenuta una frana di massi sulla carreggiata.

Situazioni critiche lungo l’autostrada A10

Lunghe attese tra Albenga e Finale Ligure

I lavori di manutenzione sulle corsie dell’A10 Savona-Ventimiglia hanno creato una situazione di traffico particolarmente critica. Gli automobilisti sono costretti a fronteggiare code che superano i dodici chilometri, specialmente in direzione di Finale Ligure, a causa del restringimento della carreggiata. Inoltre, il passaggio su una sola corsia riduce la fluidità del traffico, contribuendo a ritardi significativi. Questo tratto autostradale è frequentato da numerosi pendolari e turisti, rendendo il disagio ancora più palpabile. Le autorità hanno avviato una segnalazione di emergenza per cercare di disciplinare il traffico in entrambe le direzioni e ridurre l’impatto dei disagi.

L’impatto del traffico in direzione Francia

Di fronte ai lavori che interessano la A10, anche in direzione opposta, i guidatori riscontrano notevoli difficoltà. Otto chilometri di coda sono stati riportati tra Savona e Feglino, sempre a causa dei lavori in corso. Questo contribuisce a un quadro di traffico congestionato, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. La stagione estiva, che tradizionalmente porta un aumento del traffico verso la costa, complica ulteriormente la situazione, richiedendo una gestione attenta e rapide alternative da parte delle autorità.

Problematiche e alternative per gli automobilisti

Chiusura della Strada Aurelia

A rendere la situazione ancora più complessa, si aggiunge la chiusura della Strada Aurelia a Noli, dove una frana ha reso impossibile il transito. Questa chiusura ha costretto le autorità a deviare il traffico sull’autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure. Gli automobilisti in viaggio verso la costa ligure o in direzione opposta sono quindi invitati a prestare attenzione ai segnali stradali e a utilizzare percorsi alternativi. L’uso dei sistemi di navigazione e delle app di traffico può risultare prezioso per evitare aree congestionate.

Procedure di gestione del traffico

Le concessionarie autostradali stanno collaborando insieme per ridurre i disagi provocati da queste lunghe code e dai lavori in corso. È stata attivata una comunicazione continua riguardo all’evoluzione della situazione, in modo da tenere informati gli utenti della strada. Si consiglia, a chi deve viaggiare su queste tratte, di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di considerare orari alternativi per affrontare il percorso in condizioni più favorevoli.

Le difficoltà attuali lungo l’autostrada A10 evidenziano la necessità di interventi di manutenzione per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture. Tuttavia, per il momento, i viaggiatori dovranno affrontare lunghe attese e strade alternative.