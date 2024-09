Omicidio a Catasco: trovato morto l’ex consigliere comunale Candido Montini, i dettagli dell’indagine

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico evento ha scosso la comunità di Catasco, in provincia di Como, dove Candido Montini, ex consigliere comunale e noto negoziante, è stato rinvenuto morto nella sua abitazione. L’uomo, di 76 anni, è stato trovato in circostanze inquietanti, con segni evidenti di violenza. Gli inquirenti stanno ora indagando su questo caso che ha suscitato grande allerta tra i residenti della zona.

Gli ultimi giorni di Candido Montini

Chi era Candido Montini

Candido Montini era molto più di un semplice consigliere comunale; la sua figura rappresentava un punto di riferimento nella comunità di Catasco. Vedovo e padre di due figli, Montini gestiva da anni un negozio di alimentari, diventato un luogo di incontro per molti abitanti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e rispettavano.

Negli ultimi tempi, Montini viveva una vita relativamente tranquilla, dedicandosi al suo lavoro con passione e mantenendo sempre un buon rapporto con la clientela e i concittadini. Nonostante la sua età avanzata, il suo spirito imprenditoriale lo portava a interagire frequentemente con altre attività locali, consolidando così i legami con la comunità.

La scoperta del corpo

Il giorno del ritrovamento, il fornaio della zona, preoccupato per la chiusura della bottega di Montini, ha tentato di contattarlo. Dopo alcuni tentativi falliti di ricevere risposta, ha deciso di scavalcare la recinzione della sua casa. Purtroppo, ciò che ha trovato è stato un terribile scenario: il corpo di Montini giaceva a terra, privo di vita, con diverse ferite da arma da taglio.

Immediatamente, il fornaio ha contattato i carabinieri, dando avvio alle indagini. I primi accertamenti effettuati sul luogo del delitto hanno rivelato che non sembrava mancare nulla di valore all’interno della casa, suggerendo che l’omicidio non fosse necessariamente legato a un tentativo di furto.

Le indagini in corso

Indagini e piste da seguire

A seguito della scoperta del corpo, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita. Sul tavolo degli investigatori non ci sono piste precluse, ma al momento l’ipotesi di una rapina violenta sembra remota. Nonostante Montini non apparisse avere nemici, le autorità stanno esaminando a fondo le sue conoscenze e frequentazioni per raccogliere ulteriori informazioni che possano far luce su questo omicidio.

Telecamere di sorveglianza

Uno degli aspetti cruciali dell’indagine sarà l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Questi filmati potrebbero rivelare movimenti sospetti attorno alla casa di Montini e fornire indizi utili per l’identificazione del colpevole o dei colpevoli. Gli investigatori sono in contatto con i proprietari delle attività e dei vicini per raccogliere tutto il materiale possibile.

Autopsia e segnalazioni

L’autopsia sul corpo di Montini è stata disposta per determinare con precisione le cause della morte e il numero esatto delle ferite subite. Questi dati potrebbero offrire ulteriori elementi per comprendere la dinamica dell’omicidio. Intanto, le autorità invitano chiunque abbia informazioni pertinenti a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità in tali circostanze.

La misteriosa e brutale morte di Candido Montini non solo ha scosso Catasco, ma pone interrogativi sulla sicurezza e la vita quotidiana degli abitanti della zona, in attesa di risposte e giustizia.