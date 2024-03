One Piece: Stop temporaneo di anime e manga

Alla grande delusione dei fan di One Piece, sia l’anime che il manga subiranno un periodo di pausa imminente. Questo momento di interruzione arriva proprio mentre l’attesa per l’adattamento live action si protrae, aggiungendo ulteriori disagi ai fan affezionati. N.B: L’articolo contiene spoiler.

Momentaneo stop di One Piece

Spesso il manga di One Piece va in pausa, un piccolo contrattempo che consente all’autore di gestire al meglio la trama e che i fan hanno imparato ad accettare con filosofia. L’annuncio di una pausa nella serializzazione di questa settimana non sorprende particolarmente gli appassionati. A differenziare questa situazione è però la pausa annunciata anche per l’anime da parte della Toei.

L’episodio 1097 dal titolo ‘La volontà di Ohara! La ricerca ereditata!’ subirà una pausa di una settimana e verrà trasmesso il 17 marzo. Il motivo di questo rallentamento è probabilmente dovuto ai tempi di produzione della Toei Animation, diversi da altri studi e che portano a dei ritardi inevitabili. Nonostante la sovrapposizione delle due pause possa infastidire alcuni fan, le motivazioni dietro questa decisione sono comprensibili.

Aggiornamenti sul live action di One Piece

Dopo aver discusso della pausa dell’anime e del manga di One Piece, è doveroso fare qualche considerazione sul live action. Come molti sapranno, la seconda stagione è stata confermata nonostante alcuni ostacoli durante le riprese. Recentemente, alcuni attori hanno annunciato l’inizio delle riprese, segno che la produzione si sta avvicinando sempre di più al termine.

Se tutto procede come previsto, la seconda stagione potrebbe debuttare su Netflix tra la fine del 2024 e il 2025. È complicato stabilire una data precisa, ma resta la speranza che i fan possano godere al più presto del proseguimento di una storia che ha conquistato il cuore di molti, a dispetto delle aspettative iniziali del colosso dello streaming.

