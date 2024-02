Only Murders In The Building 4: Novità sulla Serie TV con Steve Martin e Martin Short - Occhioche.it

Panoramica su Only Murders In The Building

Only Murders In The Building ha recentemente concluso la terza stagione, creata da Steve Martin e Martin Short, confermandosi come una delle serie più acclamate sulle piattaforme streaming. La commedia, disponibile su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in tutto il mondo, ha conquistato il pubblico con il suo mix di mistero e umorismo.

Prossima Uscita di Only Murders In The Building 4

Disney+ ha ufficialmente rinnovato Only Murders In The Building per una quarta stagione, che potrebbe essere l’ultima per la serie. Mentre si attendono ulteriori dettagli da parte di Hulu e Disney, i fan possono anticipare che la produzione della nuova stagione dovrebbe iniziare nei primi mesi del prossimo anno, con una possibile uscita nell’estate del 2024.

Trama della Quarta Stagione di Only Murders In The Building

Nella quarta stagione, Charles, Oliver e Mabel si troveranno ad affrontare nuovi enigmi omicidi ambientati questa volta a Los Angeles e in California. Gli spettatori potranno immergersi in un mix intrigante di mistero e comicità mentre il trio cerca di risolvere i bizzarri casi che si presentano all’Arconia.

Rivelazioni e Misteri in Only Murders In The Building 4

Il finale della terza stagione ha lasciato numerosi interrogativi in sospeso, tra cui la rivelazione di Loretta su sua madre e il mistero legato all’omicidio di Sazz. La quarta stagione promette ulteriori colpi di scena e personaggi affascinanti, con un cast che include nomi di grande prestigio come Meryl Streep, Molly Shannon, Eva Longoria e Eugene Levy.

Anticipazioni sul Trailer e gli Episodi di Only Murders In The Building 4

Al momento, il trailer della quarta stagione non è ancora stato rilasciato, ma ci si aspetta che sia disponibile online poco prima dell’uscita ufficiale dei nuovi episodi. In base alle precedenti stagioni, è probabile che la quarta conti di dieci episodi da 30 minuti ciascuno, mantenendo il format che ha reso la serie così amata dai fan.

Dove Guardare Only Murders In The Building 4 in Streaming

La quarta stagione di Only Murders In The Building sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a livello internazionale, garantendo ai fan di tutto il mondo l’accesso alle nuove avventure del trio investigativo. Negli Stati Uniti, la serie sarà disponibile su Hulu, confermando il successo della collaborazione tra le due piattaforme di streaming.