Parigi 2024: la spettacolare cerimonia di apertura alle Olimpiadi

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La città di Parigi sarà lo scenario di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 definita come “ambiziosa, storica e spettacolare“. Le celebrazioni non si limiteranno agli stadi ma coinvolgeranno l’intera città, compresi luoghi iconici come la Senna e la Tour Eiffel.

L’Evento Monumentale

Parigi, per la terza volta sede dei Giochi Olimpici, trasformerà la propria città in un grandioso teatro all’aperto per quasi quattro ore, con uno sguardo mondiale di almeno tre miliardi di persone. Un imponente dispositivo di sicurezza, con migliaia di agenti francesi e stranieri, sarà presente per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Il Corteo degli Atleti

Gli atleti provenienti da 206 Comitati Olimpici Nazionali sfileranno lungo la Senna su una serie di battelli per sei chilometri, attraversando luoghi simbolici come l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité. Il corteo sarà guidato dalla Grecia e vedrà l’Italia come 91esima nazione a sfilare, seguita dagli Stati Uniti e dalla Francia, paese ospitante dei prossimi giochi nel 2028.

La Cerimonia al Trocadéro

Il percorso del corteo si concluderà al Trocadéro, vicino alla Tour Eiffel, dove si terranno esibizioni, cerimonie ufficiali e l’accensione del braciere olimpico. Circa 120 capi di Stato e di governo assisteranno alla cerimonia che includerà spettacoli con ologrammi, giochi di luce e performance di artisti, il tutto seguito da oltre 600mila spettatori.

Grandi Star sul Palco

La cerimonia vedrà esibizioni di artisti di fama internazionale come Lady Gaga, Céline Dion e Snoop Dogg, che porterà la fiaccola olimpica. I portabandiera delle nazioni partecipanti, tra cui LeBron James per gli Stati Uniti e Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi per l’Italia, guideranno l’ingresso degli atleti nello stadio.

Atleti e Aspettative

Tra gli atleti più attesi ci saranno personalità come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Simone Biles, Shelly-Ann Fraser-Pryce e molti altri, pronti a competere in 329 discipline. La spedizione italiana conta su 403 atleti, con l’obiettivo di superare il successo ottenuto a Tokyo 2021 con 40 medaglie.

Il Sogno Olimpico

Parigi 2024 si prepara a celebrare lo spirito olimpico con un evento straordinario che coinvolgerà il mondo intero, offrendo spettacolo, emozioni e imprese sportive di altissimo livello. Un’edizione indimenticabile pronta a scrivere nuove pagine di storia nello sport mondiale.