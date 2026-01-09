Petrucci torna a MARCA 2026: il gusto del bosco protagonista

Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2026 by Emiliano Belmonte

Anche nel 2026 Petrucci conferma la propria partecipazione a MARCA by BolognaFiere, uno degli eventi di riferimento in Italia per la distribuzione moderna e i prodotti a marca del distributore.

Un appuntamento strategico che permette all’azienda di raccontare la propria identità fatta di tradizione, qualità delle materie prime e innovazione, con un forte legame al mondo del bosco e alla cultura gastronomica italiana.

Petrucci a MARCA by BolognaFiere 2026

Lo stand sarà dedicato alla valorizzazione dei prodotti simbolo dell’azienda, con un’attenzione particolare alla filiera, alla sostenibilità e alla qualità costante delle lavorazioni.

Le novità protagoniste dello stand Petrucci

Il Fungo Quercetto, eccellenza europea

Tra i prodotti più rappresentativi torna il Fungo Quercetto, fiore all’occhiello della gamma Petrucci.

Il Quercetto è pensato sia per il consumo domestico sia per l’utilizzo professionale, grazie alla sua versatilità in cucina.

Funghi Porcini e Patate Italiane: semplicità e gusto

Novità attesa a MARCA 2026 è anche Funghi Porcini e Patate Italiane, un piatto pronto che richiama la tradizione culinaria italiana.

L’incontro tra la morbidezza delle patate italiane e il sapore intenso dei porcini dà vita a una proposta equilibrata, genuina e pensata per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità degli ingredienti.

Showcooking dal vivo a MARCA 2026

Durante le due giornate di fiera, Petrucci proporrà showcooking dal vivo per raccontare, attraverso ricette semplici e autentiche, la versatilità dei funghi in cucina.

Un’occasione per mostrare come i prodotti dell’azienda possano essere utilizzati sia nella ristorazione sia nella grande distribuzione, valorizzando gusto, praticità e identità territoriale.

Tradizione e innovazione al centro della presenza Petrucci

La partecipazione a MARCA by BolognaFiere 2026 conferma l’impegno di Petrucci verso qualità, trasparenza e innovazione alimentare.

Con il Fungo Quercetto e le nuove specialità pronte da gustare, l’azienda rinnova la propria missione: portare sulle tavole italiane il sapore autentico del bosco, reinterpretato in chiave contemporanea.