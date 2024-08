Piazza Prati degli Strozzi: ultimati i lavori di messa in sicurezza delle alberature

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Piazza Prati degli Strozzi torna finalmente fruibile ai cittadini, grazie al completamento delle attività di verifica e messa in sicurezza delle alberature. Questi interventi sono stati promossi dal Dipartimento Tutela Ambientale dopo un episodio preoccupante avvenuto il 4 luglio, quando un pioppo cipressino è caduto spontaneamente. I controlli hanno previsto l’uso di tecniche avanzate e sono stati realizzati per garantire la sicurezza e la salute dell’area verde, molto apprezzata dalla comunità locale.

Verifiche effettuate sull’intero patrimonio arboreo

Metodi di valutazione e analisi delle alberature

La valutazione delle 16 alberature presenti nel giardino è stata condotta attraverso una combinazione di ispezione visiva e metodi strumentali innovativi, come il VTA . Questo metodo consente di esaminare lo stato di salute delle piante, oltre a monitorare le loro condizioni fitosanitarie e biomeccaniche. L’analisi si è concentrata su ogni albero per identificare eventuali problematiche che possano compromettere la sicurezza pubblica.

L’uso di strumenti come il Resi PD400 ha fornito ulteriori dati cruciali, permettendo di effettuare misurazioni strutturali dettagliate su tre pioppi cipressini. A supporto di questa analisi, sono state effettuate anche tomografie soniche, una tecnica non invasiva che analizza la densità interna del legno, identificando lesioni e debolezze nascoste.

Risultati dei controlli e raccomandazioni future

Dai controlli effettuati sugli 8 ligustri, non sono emerse criticità significative; si è quindi raccomandato di procedere con una potatura ordinaria nella prossima stagione. Per quanto riguarda gli 8 pioppi cipressini, sono state programmate potature specifiche, incluse operazioni di rimonda del secco e controlli programmati per 5 piante dopo un anno. Inoltre, sono state eseguite potature straordinarie con riduzione della chioma per due esemplari, e si è reso necessario l’abbattimento di un altro albero, confermando l’attenzione per la sicurezza degli utenti dello spazio.

Innovazioni nella gestione del verde urbano

Introduzione della piattaforma GreenSpaces

L’assessora Sabrina Alfonsi ha annunciato con soddisfazione la riapertura dell’area verde, sottolineando l’importanza della sicurezza e dell’esperienza degli utenti. L’Amministrazione Comunale ha implementato la piattaforma GreenSpaces, un innovativo strumento digitale che consente di tracciare e monitorare ogni intervento sulle alberature e gli spazi verdi, compresi i giochi e le aree fitness.

Con l’inserimento delle piante di Piazza Prati degli Strozzi nella piattaforma, ogni albero sarà dotato di un’etichetta identificativa e di una scheda informativa. Questa scheda di manutenzione illustrerà la storia dell’albero, gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e i tempi previsti per i futuri controlli.

Verso una Smart City: cura del patrimonio naturale

L’integrazione della piattaforma GreenSpaces rappresenta un passo importante verso la creazione di una Smart City. Grazie a questa iniziativa, l’Amministrazione mira a gestire in modo più efficiente il patrimonio verde della città, assicurando una cura costante e organizzata delle alberature. Questo approccio innovativo non solo migliora la gestione delle piante, ma offre anche ai cittadini una maggiore sicurezza e tranquillità mentre usufruiscono degli spazi pubblici.