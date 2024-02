Piero Chiambretti debutta su Rai 3 con doppio programma: tutti i dettagli

Piero Chiambretti: un doppio programma su Rai 3

Secondo quanto riportato da TvBlog, sembra che Piero Chiambretti sia sempre più vicino alla Rai. Oltre al programma in prima serata che dovrebbe partire dopo Belve, il conduttore avrebbe anche un appuntamento quotidiano nell’access prime time di Rai 3. Si tratterebbe di una striscia della durata di 15-20 minuti, che andrebbe in onda tra Blob e Il cavallo e la torre di Marco Damilano. Questo spazio attualmente ospita programmi come Caro Marziano, La gioia della musica e Via dei matti numero 0.

Un nuovo programma con un titolo provvisorio

Secondo TvBlog, il nuovo programma di Piero Chiambretti avrebbe già un titolo “assolutamente provvisorio”: Finché la barca va. Si dice che il titolo richiami il contenuto della trasmissione stessa, che dovrebbe essere ambientata all’interno di un’immaginaria imbarcazione in movimento lungo il Tevere. In ogni puntata, Chiambretti intervisterà un personaggio diverso. Si prevede che il programma sarà composto da 50 episodi, suddivisi in due blocchi da 25. Il primo blocco dovrebbe andare in onda per cinque settimane in autunno, mentre la seconda parte sarà trasmessa all’inizio del 2025.

Indiscrezioni da confermare

Al momento, queste sono solo indiscrezioni e bisognerà attendere per vedere se saranno confermate. Resta da capire se il possibile ritorno di Chiambretti alla Rai si concretizzerà non solo con un programma in prima serata, ma anche con uno nell’access prime time.

Nel mese di gennaio, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva dichiarato di voler riportare Chiambretti in Rai a tutti i costi. Tuttavia, aveva specificato che il conduttore non avrebbe preso il posto di Fabio Fazio. Successivamente, era circolata la voce di un possibile arrivo di Chiambretti su Rai 3 per condurre un programma in prima serata, simile a La Repubblica delle donne, trasmissione che lo stesso Chiambretti ha condotto su Rete 4.

About The Author