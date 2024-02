“Pocho Lavezzi aspetta un altro figlio: tutti i dettagli sulla gioiosa notizia”

Guadalupe incinta: la conferma di una dolce attesa

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: Guadalupe, la fidanzata del famoso calciatore Ezequiel Lavezzi, è incinta! La voce di una possibile gravidanza circolava già da diverse settimane, ma solo ora è stata ufficialmente confermata da Ángel de Brito, conduttore del programma LAM.

Una storia d’amore che si consolida

La relazione tra Lavezzi e Guadalupe è iniziata circa sei mesi fa e sembra che i due siano più felici che mai. Guadalupe, originaria di Cordoba e studentessa di medicina veterinaria, preferisce mantenere un profilo mediatico basso. Tuttavia, la notizia della sua gravidanza è trapelata di recente, come ha spiegato il giornalista argentino Pepe Ochoa: “È incinta di quattro mesi. Il sesso del bambino non è ancora noto. Lo hanno detto a chi li circonda meno di una settimana e mezza fa. Lei è andata a Córdoba e ha deciso di dirlo solo alla madre, si è trasferita a Buenos Aires e ha iniziato a dirlo agli amici tramite videochiamata“.

L’attesa di una gioia senza precedenti

Al momento, non si conosce ancora il sesso del bambino, ma siamo certi che questa dolce attesa porterà una gioia senza precedenti nella vita di Lavezzi e Guadalupe. Non vediamo l’ora che i due protagonisti di questa bella storia confermino pubblicamente la notizia e condividano con il mondo intero la loro felicità.

In attesa di ulteriori dettagli, i fan e i sostenitori della coppia non possono fare altro che attendere con ansia l’arrivo di questo nuovo membro della famiglia Lavezzi. Siamo sicuri che Lavezzi e Guadalupe saranno dei genitori amorevoli e dedicati, pronti ad accogliere il loro bambino con tutto l’amore e la felicità che li contraddistingue.

In conclusione, siamo felici di annunciare che Guadalupe è incinta e che presto la famiglia Lavezzi si allargherà. Non vediamo l’ora di seguire da vicino questa meravigliosa avventura e di condividere con voi tutti gli aggiornamenti su questa dolce attesa. Auguriamo a Lavezzi e Guadalupe tutto il meglio per il futuro e non vediamo l’ora di vedere il loro bambino crescere felice e sano.

