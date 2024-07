“Power Ballad”: l’ultima creazione di John Carney conquista il grande schermo

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Francesca Monti

Recentemente, John Carney ha completato le riprese del suo nuovo film, “Power Ballad“, nella vivace cornice di Dublino, in Irlanda. La Lionsgate ha annunciato con entusiasmo l’acquisizione dei diritti di distribuzione per importanti mercati come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e, ovviamente, l’Irlanda.

una trama avvincente con volti noti

Paul Rudd e Nick Jonas: un incontro di talenti

I protagonisti del film, Paul Rudd e Nick Jonas, portano sullo schermo la loro esperienza artistica. Rudd, celebre per “Ant-Man” e “Ghostbusters: Frozen Empire”, interpreta un ex cantante nuziale alla ricerca di riscatto. Il suo incontro con la giovane rockstar, interpretata da Nick Jonas, noto per ruoli in “Jumanji: Welcome to the Jungle” e “Chaos Walking”, crea le premesse per un’emozionante collaborazione artistica.

il genio dietro le quinte

John Carney: il regista pluripremiato

John Carney, regista di successi come “Once” e “Sing Street”, ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Peter McDonald, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel creare storie coinvolgenti. La produzione del film è stata curata da una squadra di talento composta da Anthony Bregman, Peter Cron, Robert Walpole e Rebecca O’Flanagan, con il sostegno finanziario di 30WEST e Screen Ireland.

grande attenzione dall’industria

Lionsgate e il commento entusiasta

Adam Fogelson del Lionsgate Motion Picture Group ha espresso la sua ammirazione per il lavoro di Carney, sottolineando l’importanza di includere “Power Ballad” nel loro prestigioso catalogo. Il regista stesso ha ribadito l’importanza di vivere l’esperienza cinematografica in sala, sottolineando come i film musicali come il suo siano concepiti per essere condivisi con il pubblico sul grande schermo.

una promessa di emozioni e grandi interpretazioni

Il futuro di “Power Ballad” al cinema

Con la distribuzione garantita dalla Lionsgate, i fan del cinema possono prepararsi a immergersi in un’esperienza unica, fatta di musica, talento e una trama coinvolgente che parla di rinascita artistica. “Power Ballad” promette di regalare emozioni forti e di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori.