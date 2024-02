Prada: il confronto tra il buono e il gentile e l’aggressività

Miuccia Prada e Raf Simons Presentano il Nuovo Romanticismo a Milano

La recente sfilata a Milano per la collezione dell’inverno prossimo ha visto protagonisti due grandi nomi della moda: Miuccia Prada e Raf Simons. Al termine dell’evento, Miuccia Prada ha sottolineato l’importanza di valori come la gentilezza e la giustizia, in contrasto con l’aggressività e la cattiveria spesso presenti nella società odierna. Questo nuovo approccio si riflette nella collezione presentata, che unisce un romantico richiamo al passato con elementi contemporanei.

“A me interessa in questo momento l’introduzione del buono e del gentile, del giusto. Perché c’è tanta aggressività e cattiveria, noi proviamo interesse, quindi, per altre qualità dell’umanità”

Un Nuovo Romanticismo Contemporaneo

La proposta di Raf Simons per la collezione invernale si distingue per un’atmosfera di romanticismo rivisitato, che mescola elementi storici con un tocco moderno. Miuccia Prada spiega che l’ispirazione per la collezione è stata ricavata da pezzi di storia legati alla femminilità, con l’obiettivo di esplorare il valore intrinseco di tali elementi nel contesto attuale. Citando Walter Benjamin, Miuccia Prada sottolinea l’importanza di non essere nostalgici, ma di liberare i concetti storici dalla loro prigione concettuale.

“Abbiamo citato pezzi di storia, che sono quelli che riguardano la femminilità e abbiamo cercato di capire – spiega Miuccia Prada – qual è il valore eterno di queste cose. Ho letto Walter Benjamin che dice che togliere pezzi di storia non vuol dire essere nostalgici, ma toglierli dalla gabbia, liberarli”

Un Mix di Elementi Storici e Contemporanei

La collezione presentata a Milano rappresenta un equilibrio tra passato e presente, con Raf Simons che riesce a fondere elementi storici con un’estetica contemporanea. L’approccio innovativo alla moda proposto dalla coppia creativa ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, evidenziando la capacità di reinventare e reinterpretare concetti tradizionali in chiave moderna.

In conclusione, la sfilata a Milano ha offerto uno sguardo affascinante su un nuovo romanticismo contemporaneo, che unisce passato e presente in un mix unico e suggestivo. Le parole di Miuccia Prada e il lavoro di Raf Simons hanno dimostrato come la moda possa essere uno strumento per esplorare e celebrare valori universali, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il semplice abbigliamento.

