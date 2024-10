Premio Gazzetta Diplomatica: Gabriela Dancău e Marcelo Martín Giusto premiati come ambasciatori dell’anno 2024

Ultimo aggiornamento il 11 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Il Premio Gazzetta Diplomatica ha conferito il titolo di Ambasciatori dell’Anno 2024 a Gabriela Dancău, ambasciatrice della Romania in Italia, e a Marcelo Martín Giusto, ambasciatore dell’Argentina in Italia. L’annuncio ufficiale è stato dato ieri al Senato della Repubblica durante una conferenza stampa guidata da Marco Finelli, con la partecipazione di importanti personalità, tra cui il Senatore Andrea De Priamo e l’On. Roberto Traversi.

Un evento esclusivo per celebrare la diplomazia al Senato

L’evento ha preso il via con un messaggio di saluto da parte dell’ambasciatrice svizzera Monika Schmutz Kirgoz, vincitrice del premio dello scorso anno. La cerimonia si è svolta nella Sala Caduti di Nassirya, con interventi dei senatori Roberto Menia e Ivan Scalfarotto e dei membri della giuria. La votazione finale si è tenuta nell’Aula Magna della John Cabot University a Roma, dove si sono riuniti diplomatici e giornalisti.

La consegna dei premi si terrà ufficialmente il 14 novembre in Campidoglio: i vincitori riceveranno un bassorilievo in foglia oro, opera del Maestro Elvino Echeoni, recentemente commemorato dal figlio Lorenzo.

Consoli onorari e premio speciale alla memoria di Giovanni Jannuzzi

Oltre ai premi agli ambasciatori, il Premio Gazzetta Diplomatica riconoscerà i Consoli Onorari distintisi per l’impegno nelle relazioni internazionali e assegnerà il Premio Jannuzzi alla memoria di Giovanni Jannuzzi, storico diplomatico italiano, a figure di spicco del settore a livello internazionale.

Al termine della conferenza, sono stati consegnati attestati di merito a rappresentanti autorevoli come l’ambasciatrice armena Tsovinar Hambardzumyan, l’ambasciatore giapponese presso la Santa Sede Akira Chiba, e il Console della Croazia Leonardo Cenci, noto per il suo impegno nelle missioni di volontariato. Anche il dott. Abdessamad El Jaouzy, responsabile della comunicazione dell’ambasciata del Marocco, ha ricevuto un riconoscimento per il suo contributo professionale.

Elenco completo dei premiati al Premio Gazzetta Diplomatica 2024